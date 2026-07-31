30 липня 2026 року Національний банк України підвищив облікову ставку з 15% до 15,5%. Хоча більшість учасників фінансового ринку очікували, що регулятор залишить її без змін, НБУ вирішив посилити монетарну політику.

Для пересічних українців це рішення може означати поступові зміни у вартості кредитів, дохідності депозитів, а також певний вплив на валютний ринок.

Що таке облікова ставка НБУ, чи варто чекати вигідніших депозитів і як підвищення ставки може позначитися на курсі гривні, Факти ICTV дізнавалися у економістів та банкірів.

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Що таке облікова ставка НБУ і навіщо її змінюють

Облікова ставка — це базова процентна ставка Національного банку, яка фактично є орієнтиром для всієї фінансової системи країни.

Саме від неї значною мірою залежить, під які відсотки банки можуть залучати ресурси, кредитувати населення та бізнес, а також яку дохідність пропонувати вкладникам.

Облікова ставка НБУ: на що впливає

Якщо інфляція починає прискорюватися, НБУ зазвичай підвищує ставку. Таким чином регулятор робить гривневі інструменти більш привабливими, стимулює громадян більше заощаджувати та менше витрачати, а також стримує надлишковий попит на валюту.

Коли ж інфляційний тиск слабшає, ставку можуть знижувати. У такому разі кредити поступово дешевшають, що стимулює споживання та інвестиції.

Банкір: НБУ вирішив діяти на випередження

Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Дмитро Замотаєв розповів у коментарі для Фактів ICTV, що більшість учасників фінансового ринку були готові до більш консервативного сценарію, а саме збереження облікової ставки на рівні 15%.

Однак Національний банк вирішив діяти, так би мовити, на випередження, не чекаючи можливих негативних проявів в економіці та посилення інфляційних ризиків.

— Підвищення ставки до 15,5% можна розглядати як превентивний крок, покликаний зміцнити монетарну стійкість і стримати можливе зростання цінового тиску, — пояснив експерт.

За словами банкіра, вже найближчими тижнями банки можуть почати переглядати свої депозитні програми. Найімовірніше, ближче до вересня дохідність гривневих депозитів дещо зросте: ставки за вкладами можуть відреагувати на зміну облікової ставки майже “дзеркально”.

Насамперед це може стосуватися депозитів терміном від трьох до шести місяців. Водночас зміни не будуть миттєвими й однаковими в усіх банках: багато залежатиме від потреби установ у залученні коштів і рівня конкуренції за вкладників.

Дмитро Замотаєв продовжив, що подібна тенденція може спостерігатися і в кредитуванні — вартість позик також здатна поступово зрости. Однак кредитні ставки навряд чи змінюватимуться суворо пропорційно до облікової, адже вони залежать не лише від монетарної політики НБУ, а й від вартості банківських ресурсів, рівня ризиків та умов конкретних програм.

Ще один позитивний ефект, на який звертає увагу експерт, — підтримка національної валюти.

— Зростання дохідності гривневих інструментів посилює зацікавленість громадян у заощадженнях у національній валюті, може стримати надмірний попит на долари та євро й сприятиме курсовій стійкості. Отже, рішення НБУ є не лише сигналом для депозитного та кредитного ринків, а й додатковим запобіжником від інфляційних і валютних коливань, — резюмував банкір.

Що значить підвищення облікової ставки та чи зміниться курс долара

Фінансовий аналітик Андрій Шевчишин у своєму дописі на Facebook звернув увагу, що рішення Національного банку стало несподіванкою навіть для ринку. На його думку, учасникам фінансового сектору знадобиться кілька днів, щоб повністю оцінити його наслідки.

Економіст пояснює, що головна мета підвищення ставки — зробити гривневі інструменти привабливішими. Регулятор прагне, щоб більше коштів населення залишалося на банківських депозитах та вкладалося в облігації внутрішньої державної позики, а не переходило на валютний ринок. Такий підхід також допомагає стримувати інфляцію, яка продовжує прискорюватися.

Разом із тим, за словами Шевчишина, сьогодні значно більший вплив на валютний ринок мають операції між банками та ситуація із зовнішньою торгівлею. Зокрема, ризики збільшення дефіциту валюти через можливі проблеми з роботою портів наразі переважають потенційний вплив операцій населення з купівлі валюти.

Саме тому, на його думку, саме по собі підвищення облікової ставки не здатне кардинально змінити тенденцію поступового послаблення гривні. Водночас цей крок може дещо стримати темпи девальвації.

Економіст також зазначає, що психологічно важливим орієнтиром для ринку залишається позначка 45 грн/$1. Якщо цей рівень буде подолано, валютний ринок може перейти до нового діапазону курсу.

Окрему увагу експерт радить звертати і на ситуацію з євро. Після останніх сигналів ФРС європейська валюта зміцнилася, що також впливає на валютний баланс в Україні та може частково змінювати підходи Національного банку до курсової політики.

Крім того, Шевчишин вважає, що найближчим часом варто уважно стежити за реакцією комерційних банків. На його думку, далеко не всі фінансові установи одразу підвищуватимуть ставки за депозитами, а якщо це й відбудеться, то зростання навряд чи буде таким самим, як підвищення самої облікової ставки.

Насамперед активніше переглядатимуть депозитні програми банки, які планують нарощувати кредитування та потребуватимуть додаткових ресурсів від вкладників.

На що впливає підвищення облікової ставки НБУ

Якщо підсумувати думки експертів, то підвищення облікової ставки НБУ найближчим часом може позначитися одразу на кількох сферах:

Українці можуть побачити поступове зростання ставок за гривневими депозитами, хоча зміни залежатимуть від політики кожного окремого банку.

Кредити можуть стати дещо дорожчими, але їхня вартість визначається не лише рішеннями Нацбанку, а й ризиками, вартістю ресурсів та умовами конкретних кредитних програм.

Крім цього, вища облікова ставка НБУ покликана зробити гривневі заощадження більш вигідними, знизити попит на іноземну валюту та підтримати стабільність гривні.

Економісти наголошують, що на валютний курс зараз впливає цілий комплекс факторів, тому саме рішення НБУ не стане єдиною причиною можливих змін на ринку.

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