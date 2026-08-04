Власники квартир, будинків та іншої нерухомості, площа яких перевищує встановлені законом норми, щороку повинні сплачувати податок на нерухоме майно.

Після отримання податкового повідомлення-рішення у громадян є 60 днів, щоб перерахувати кошти до бюджету. Зробити це можна як онлайн, так і у відділенні банку.

Як сплатити податок на нерухоме майно онлайн та офлайн, читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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Хто повинен сплачувати податок на нерухоме майно

У податковій інспекції пояснили, як сплатити податок на нерухоме майно, які реквізити потрібно перевірити перед оплатою та якими електронними сервісами найзручніше скористатися.

Платниками податку є фізичні особи, які володіють житловою або нежитловою нерухомістю. Обов’язок зі сплати виникає лише тоді, коли площа об’єкта перевищує встановлені законодавством пільгові норми.

Зокрема, податок нараховують за площу понад 60 кв. м для квартир і понад 120 кв. м для житлових будинків. Якщо у власності є різні типи нерухомості, правила розрахунку визначаються відповідно до вимог Податкового кодексу.

Проте ставка податку не є однаковою для всієї країни. Її щороку встановлюють місцеві ради, тому сума може відрізнятися залежно від громади.

Після отримання податкового повідомлення-рішення власник нерухомості має сплатити визначену суму протягом 60 календарних днів.

Як сплатити податок на нерухоме майно онлайн

Найпростіший спосіб оплатити податок це скористатися електронними сервісами. У податковій інспекції наголошують, що це дозволяє сплатити податок без відвідування установ та у будь-який зручний час.

Як сплатити податок на нерухоме майно через Електронний кабінет

Для цього потрібно:

увійти до приватної частини Е-кабінету за допомогою КЕП або BankID;

перейти до розділу Стан розрахунків з бюджетом ;

знайти нарахований податок на нерухоме майно;

обрати інтегровану платіжну систему та підтвердити оплату.

Також громадяни можуть скористатися мобільним застосунком Моя податкова, де доступна інформація про нарахування та інші електронні сервіси ДПС.

Як сплатити податок на нерухоме майно через Приват24

У податковій інспекції пояснили, що оплатити податок можна і через мобільний застосунок банку.

Для цього необхідно:

відкрити Приват24;

перейти до розділу Платежі або Бюджетні платежі;

знайти платіж за реквізитами IBAN із податкового повідомлення-рішення або вручну заповнити платіж;

вказати суму, зазначену в повідомленні;

перевірити правильність реквізитів та підтвердити платіж.

Під час оформлення платежу важливо правильно зазначити власний податковий номер, ПІБ, реквізити Казначейства, IBAN, а також код виду сплати 101. У призначенні платежу потрібно вказати, що це сплата податку на нерухоме майно за відповідний рік згідно з податковим повідомленням-рішенням.

Як сплатити податок на нерухоме майно через Монобанк або Ощад 24

Аналогічний порядок діє і для інших банківських застосунків.

Щоб провести оплату, потрібно:

відкрити застосунок банку;

перейти до розділу бюджетних платежів або оплати за реквізитами;

відсканувати QR-код із податкового повідомлення-рішення або вручну ввести IBAN;

перевірити реквізити та підтвердити оплату.

У податковій інспекції радять перед підтвердженням платежу ще раз перевірити правильність усіх даних. Це допоможе уникнути помилок під час зарахування коштів.

Як сплатити податок на нерухоме майно через Дію

Наразі сплатити податок на нерухоме майно безпосередньо через застосунок Дія неможливо. Проте Дія.Підпис можна використати для авторизації в електронних сервісах ДПС, зокрема в застосунку Моя податкова або Електронному кабінеті платника, де доступна оплата податкових зобов’язань.

Як сплатити податок на нерухоме майно у відділенні банку

Якщо зручніше здійснити оплату у касі банку, потрібно надати касиру:

податковий номер та ПІБ;

реквізити Казначейства й номер IBAN із податкового повідомлення-рішення;

суму податку;

призначення платежу із кодом виду сплати 101.

Після заповнення платіжної інструкції необхідно уважно перевірити всі реквізити та лише після цього поставити підпис.

Якщо податок сплачує інша людина, у платіжних документах обов’язково потрібно зазначити податковий номер і ПІБ саме того громадянина, за якого здійснюється платіж.

У податковій інспекції пояснили, що за правильно заповненими реквізитами кошти будуть зараховані до бюджету та відображені в інтегрованій картці платника. Уже наступного дня інформацію про оплату можна перевірити у приватній частині Електронного кабінету.

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