Украина активно поддерживает талантливых студентов, предоставляя различные виды стипендий. Помимо базовых выплат, предусмотренных для всех студентов, есть дополнительные возможности для тех, кто демонстрирует высокие академические достижения или нуждается в социальной поддержке.

Факты ICTV узнавали, когда приходит стипендия.

В какие числа приходит стипендия

Стипендию обычно выплачивают в конце месяца или в начале следующего — точный день зависит от работы бухгалтерии университета и банка. Ее размер определяется государством или самим университетом, в зависимости от вида стипендии.

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Стипендии могут быть назначены как из средств государственного бюджета, так и средствами спонсоров.

В Министерстве финансов сообщили, что в Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено 6,6 млрд грн на выплату академических и именных стипендий студентам учебных заведений. Это на 1,2 млрд грн больше, чем в 2025 году.

С сентября 2026 года студенты университетов будут получать следующие повышенные выплаты:

стипендия Президента Украины вырастет с 10 000 грн до 20 000 грн в месяц;

стипендия Верховной Рады Украины — с 4 400 грн до 8 800 грн;

с 4 400 грн до 8 800 грн; стипендия Кабинета Министров Украины — с 4 000 грн до 8 000 грн;

с 4 000 грн до 8 000 грн; минимальная академическая стипендия — с 2 000 грн до 4 000 грн;

с 2 000 грн до 4 000 грн; повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 910 грн до 5 820 грн;

с 2 910 грн до 5 820 грн; стипендия по отраслевому принципу — с 2 550 грн до 5 100 грн;

с 2 550 грн до 5 100 грн; стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 3 710 грн до 7 420 грн.

Стипендии студентам колледжей

Для студентов учреждений профессионального предвысшего образования также предусмотрено увеличение выплат. В частности:

стипендия Президента Украины вырастет с 7 600 грн до 15 200 грн;

стипендия Верховной Рады Украины — с 3 320 грн до 6 640 грн;

с 3 320 грн до 6 640 грн; минимальная академическая стипендия — с 1 510 грн до 3 020 грн;

с 1 510 грн до 3 020 грн; повышенная академическая (за особые успехи) — с 2 197 грн до 4 394 грн;

с 2 197 грн до 4 394 грн; стипендия по отраслевому принципу — с 1 930 грн до 3 860 грн;

с 1 930 грн до 3 860 грн; стипендия по отраслевому принципу (повышенная) — с 2 809 грн до 5 618 грн.

Когда приходит стипендия: дата начисления

Стипендия студентам первого курса назначается с учетом результатов внешнего независимого оценивания (ВНО) или НМТ и она минимальная.

Для продолжения получения стипендии после зимней сессии студент должен продемонстрировать успешную сдачу экзаменов, подтвердив высокий средний балл. Если студент имеет право на несколько видов стипендий, ему назначается одна с наибольшим размером, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

Студенты, учащиеся не первый год, знают, какого числа насчитывается стипендия. Обычно это происходит в одно и то же время. Точная дата в разных учебных заведениях может отличаться.

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