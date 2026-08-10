Коли приходить стипендія студентам: дата
Україна активно підтримує талановитих студентів, надаючи різні види стипендій. Окрім базових виплат, передбачених для всіх студентів, є додаткові можливості для тих, хто демонструє високі академічні досягнення або потребує соціальної підтримки.
Факти ICTV дізнавалися, коли приходить стипендія.
У яких числах приходить стипендія
Стипендію зазвичай виплачують наприкінці місяця або на початку наступного — точний день залежить від роботи бухгалтерії університету та банку. Її розмір визначається державою або самим університетом, залежно від виду стипендії.
Стипендії можуть бути призначені як коштом державного бюджету, так і коштами спонсорів.
У Міністерстві фінансів повідомили, що у Державному бюджеті України на 2026 рік передбачено 6,6 млрд грн на виплату академічних та іменних стипендій студентам закладів освіти. Це на 1,2 млрд грн більше, ніж у 2025 році.
З вересня 2026 року студенти університетів отримуватимуть такі підвищені виплати:
- стипендія Президента України зросте з 10 000 грн до 20 000 грн на місяць;
- стипендія Верховної Ради України — з 4 400 грн до 8 800 грн;
- стипендія Кабінету Міністрів України — з 4 000 грн до 8 000 грн;
- мінімальна академічна стипендія — з 2 000 грн до 4 000 грн;
- підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 910 грн до 5 820 грн;
- стипендія за галузевим принципом — з 2 550 грн до 5 100 грн;
- стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 3 710 грн до 7 420 грн.
Стипендії студентам коледжів
Для студентів закладів фахової передвищої освіти також передбачено збільшення виплат. Зокрема:
- стипендія Президента України зросте з 7 600 грн до 15 200 грн;
- стипендія Верховної Ради України — з 3 320 грн до 6 640 грн;
- мінімальна академічна стипендія — з 1 510 грн до 3 020 грн;
- підвищена академічна (за особливі успіхи) — з 2 197 грн до 4 394 грн;
- стипендія за галузевим принципом — з 1 930 грн до 3 860 грн;
- стипендія за галузевим принципом (підвищена) — з 2 809 грн до 5 618 грн.
Коли приходить стипендія: дата нарахування
Стипендія студентам першого курсу призначається з урахуванням результатів зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО) або НМТ і є мінімальною.
Для продовження отримання стипендії після зимової сесії студент має продемонструвати успішне складання іспитів, підтвердивши високий середній бал. Якщо студент має право на кілька видів стипендій, йому призначається одна, з найбільшим розміром, за винятком випадків, передбачених чинним законодавством.
Студенти, які навчаються не перший рік, знають, якого числа нараховується стипендія. Зазвичай це відбувається в той самий час. Точна дата в різних навчальних закладах може відрізнятися.