Студенты украинских университетов и колледжей с 1 сентября 2026 будут получать повышенные стипендии.

На эти нужды в Государственном бюджете Украины на 2026 год заложено 6,6 млрд грн, что на 1,2 млрд грн больше, чем в прошлом.

Об этом говорится на портале Министерства финансов Украины.

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Повышение стипендий с 1 сентября: что известно

По данным ведомства, в Государственном бюджете Украины на 2026 год предусмотрено увеличение расходов на академические и именные стипендии студентам заведений высшего и профессионального высшего образования.

Общий объем финансирования составит 6,6 млрд. грн.

С 1 сентября 2026 года большинство стипендий для студентов вырастет вдвое.

В частности, минимальная академическая стипендия для студентов высшего образования увеличится с 2 тыс. грн до 4 тыс. грн в месяц, а повышенная академическая — с 2 910 грн до 5 820 грн.

Также вдвое увеличатся выплаты для получателей стипендий Президента Украины, Верховной Рады и Кабинета Министров.

Стипендия Президента для студентов университетов составит 20 тыс. грн в месяц, а для студентов колледжей – 15,2 тыс. грн.

Повышение коснется и студентов учреждений профессионального образования (колледжей).

Минимальная академическая стипендия для них вырастет с 1 510 грн до 3 020 грн, а повышенная — с 2 197 грн до 4 394 грн.

В Министерстве финансов отмечают, что увеличение стипендий подразумевает поддержку молодежи, развитие человеческого капитала и создание дополнительных стимулов для качественного обучения.

Напомним, Верховная Рада приняла Государственный бюджет Украины на 2026 год 3 декабря 2025 года.

Кроме выделенных 6,6 млрд. грн. на повышение академических стипендий с сентября, в бюджете также предусмотрено значительное усиление финансирования образовательной сферы в целом.

В частности, на образование заложено 278,7 млрд. грн. (+79,8 млрд. грн. до 2025 года), из которых 195,3 млрд. грн. направлено на оплату труда педагогических и научно-педагогических работников с учетом повышения зарплат на 30% с 1 января 2026 года.

Также предусмотрено 14,4 млрд грн на бесплатное школьное питание для 3,5 млн учащихся 1–11 классов, 2,1 млрд грн на закупку 14,1 млн учебников для учащихся 4 и 9 классов, а еще 17 млрд грн — на инвестиционные образовательные проекты, в том числе обустройство пищеблоков, укрытий и закупок.

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