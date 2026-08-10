Нацбанк с 11 августа вводит масштабный пакет изменений в валютные ограничения. Новые правила предусматривают увеличение лимитов для компаний и физических лиц, расширение стимулирующей валютной либерализации и ряд послаблений для финансового сектора.

Об этом сообщает НБУ.

Валютные ограничения для бизнеса

Нацбанк увеличивает разрешенные объемы снятия наличных для предприятий. Отныне с гривневых счетов украинские компании смогут получать до 200 тыс. грн в день, ранее действовало ограничение в 100 тыс. грн.

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Такой же дневной лимит в 200 тыс. грн устанавливается для снятия наличных с валютных счетов в Украине и за пределами страны.

Изменяются и правила использования гривневых корпоративных карт за границей. Месячный лимит увеличивается до 140 тыс. грн вместо предыдущих 17, 5 тыс. грн в неделю.

Кроме того, НБУ повышает предельный объем расчетов за границей за товары, работы и услуги с гривневых корпоративных карт. Он составит 400 тыс. грн в месяц вместо 150 тыс. грн. Операции с помощью валютных корпоративных карт, как и раньше, не будут иметь ограничений.

Регулятор также расширяет механизм стимулирующей валютной либерализации. Наряду с действующим “донатным” лимитом предприятия смогут получать “дополнительный” лимит.

Его будут формировать на основе прямых благотворительных взносов воинским частям ВСУ и Национальной гвардии, осуществленных с 10 августа 2026 года.

Подтверждением таких взносов должен быть аудиторский отчет компании “большой четверки” вместе с соответствующими документами.

Предусмотрена также возможность передавать “инвестиционный” и “дополнительный” лимиты или их части другим юридическим лицам, которые входят в ту же бизнес-группу.

При этом список операций, доступных в рамках стимулирующей валютной либерализации, остается без изменений.

В частности, речь идет о репатриации дивидендов, завершении расчетов по “старым” импортным контрактам, возврате предоплаты за товары, которые поступили до начала полномасштабного вторжения, возврате “старых” внешних займов и финансировании зарубежных представительств.

НБУ позволит украинским экспортерам осуществлять переводы нерезидентам для уплаты штрафов, пени, бонусов, компенсации расходов и убытков по экспортным договорам. За год сумма таких переводов не должна превышать 10% стоимости товаров, которые были поставлены нерезиденту по соответствующим договорам после 23 февраля 2021 года.

Отдельные послабления предусмотрены для операций по репатриации дивидендов в случае изменения организационно-правовой формы предприятия.

Также изменения коснутся возврата грантов иностранным государственным грантодателям и ООН, приобретения валюты гарантами по валютным кредитам, проведения расчетов по аккредитивам, гарантиям и контргарантиям, а также переводов средств для участия в международных мероприятиях.

Смягчение валютных правил для финансового сектора

Изменения коснутся и финансового сектора. В частности, Нацбанк позволит Моторному (транспортному) страховому бюро Украины покупать иностранную валюту для размещения средств централизованного страхового резервного фонда гарантий.

По оценке регулятора, это будет способствовать снижению валютных рисков и поможет поддерживать доступность международного автомобильного страхования Зеленая карта.

С 1 сентября банки получат возможность постепенно учитывать при расчете валютной позиции часть резервов, сформированных под активные операции, которая сейчас не берется в расчет.

В НБУ считают, что это позволит банкам более полноценно управлять валютными рисками и будет способствовать поддержке кредитования в иностранной валюте.

Кроме того, банкам разрешат возвращать нерезидентам средства, привлеченные от них как инструменты капитала, если Нацбанк отказал в зачислении таких средств в капитал банковского учреждения.

Что изменится для физических лиц

Для населения НБУ также существенно увеличивает валютные лимиты. Месячный объем покупки безналичной иностранной валюты вырастет с 50 тыс. до 200 тыс. грн.

В пределах этого же лимита украинцы смогут покупать безналичные банковские металлы и ценные бумаги иностранных эмитентов.

Также вдвое увеличивается дневной лимит на снятие наличных с валютных счетов в Украине и за рубежом — со 100 тыс. до 200 тыс. грн.

С 50 тыс. до 200 тыс. грн в месяц увеличивается и лимит на оплату товаров, работ и услуг за пределами Украины с гривневых счетов. В пределах этого объема можно будет оплачивать, в частности, аренду жилья.

Проводить такие платежи разрешат не только с помощью банковской карты. Операции можно будет осуществлять также путем перевода средств со счета на счет, в частности через SWIFT, после того как банк приобретет валюту по поручению клиента.

Отдельно НБУ устанавливает месячный лимит в 200 тыс. грн на переводы с валютного счета на счет получателя за границей для оплаты товаров, работ и услуг.

Кроме того, действующий лимит в 500 тыс. грн в месяц для оплаты проживания за границей с помощью валютной карты распространят и на аренду жилья.

В пределах этого лимита осуществлять оплату можно будет как картой, так и путем перевода средств с валютного счета.

Когда начнут действовать новые правила

Пакет мер по валютной либерализации утвержден постановлением Правления НБУ №90 от 10 августа 2026 года. Основная часть нововведений начнет действовать с 11 августа.

В то же время решением НБУ №239 от 10 августа утверждены изменения в методику, по которой банки рассчитывают лимиты открытой валютной позиции. Эти изменения вступят в силу 1 сентября.

В Нацбанке отмечают, что новые послабления валютных ограничений не будут создавать рисков для валютного рынка.

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