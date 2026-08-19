Штраф за відсутність аптечки в авто: скільки доведеться заплатити у 2026 році
Кожен водій стикається з питанням комплектації свого автомобіля. Окрім технічних рідин та інструментів, особлива увага приділяється наявності засобів безпеки, серед яких важливе місце посідає медична аптечка.
Факти ICTV дізнавалися, який штраф за відсутність аптечки в авто.
Чи можуть виписати штрафи за відсутність аптечки в машині
Пункт 31.4.7.є. ПДР України чітко визначає перелік обов’язкового обладнання, яке повинно бути в кожному механічному транспортному засобі. Серед цього переліку обов’язково має бути медична аптечка, а також вогнегасник і знак аварійної зупинки (або миготливий червоний ліхтар).
Тож наявність аптечки в автомобілі є прямою вимогою Правил дорожнього руху.
Стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає відповідальність за порушення правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами.
Частина 1 статті 121 КУпАП передбачає попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за керування транспортним засобом, що має несправності гальмівної системи, рульового керування, тягово-зчіпного пристрою (якщо це передбачено конструкцією), зовнішніх світлових приладів (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи інші технічні несправності.
Але прямої вказівки на штраф за відсутність аптечки в цій частині статті немає.
Частина 2 статті 121 КУпАП встановлює відповідальність за повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, та тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.
Який штраф за відсутність автомобільної аптечки
Хоча в статті 121 КУпАП прямо не згадується штраф за відсутність аптечки, інспектор патрульної поліції може кваліфікувати це як “інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється”, посилаючись на пункт 31.4.7.є) ПДР.
Який штраф за відсутність аптечки в авто:
- Перше порушення може призвести до попередження (згідно з частиною 1 статті 121 КУпАП). Інспектор може виписати штраф у розмірі 340 грн.
- Якщо ж особу зупинили протягом року ще один раз, але аптечку інспектор так і не побачив, то передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу 510-680 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на період від трьох до шести місяців.
Якою має бути автомобільна аптечка
Медична аптечка першої допомоги повинна відповідати ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобільна. Загальні технічні вимоги. Цей стандарт визначає обов’язковий перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні міститися в аптечці.
Основні складові автомобільної аптечки (згідно з ДСТУ):
- Бинт марлевий стерильний (різних розмірів)
- Бинт марлевий нестерильний (різних розмірів)
- Джгут кровоспинний
- Лейкопластир бактерицидний
- Серветки марлеві стерильні
- Розчин йоду спиртовий 5%
- Розчин аміаку 10% (нашатирний спирт)
- Засоби для знеболення (наприклад, парацетамол)
- Засоби серцеві (наприклад, нітрогліцерин) – не обов’язково, але рекомендовано
- Ножиці
- Шпильки англійські
- Рукавички медичні нестерильні
- Плівка (клапан) для проведення штучного дихання
- Термоковдра
- Довідник з надання першої медичної допомоги
- Перелік вкладень