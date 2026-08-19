Кожен водій стикається з питанням комплектації свого автомобіля. Окрім технічних рідин та інструментів, особлива увага приділяється наявності засобів безпеки, серед яких важливе місце посідає медична аптечка.

Факти ICTV дізнавалися, який штраф за відсутність аптечки в авто.

Чи можуть виписати штрафи за відсутність аптечки в машині

Пункт 31.4.7.є. ПДР України чітко визначає перелік обов’язкового обладнання, яке повинно бути в кожному механічному транспортному засобі. Серед цього переліку обов’язково має бути медична аптечка, а також вогнегасник і знак аварійної зупинки (або миготливий червоний ліхтар).

Зараз дивляться

Тож наявність аптечки в автомобілі є прямою вимогою Правил дорожнього руху.

Стаття 121 Кодексу України про адміністративні правопорушення (КУпАП) визначає відповідальність за порушення правил експлуатації транспортних засобів, правил користування ременями безпеки або мотошоломами.

Частина 1 статті 121 КУпАП передбачає попередження або накладення штрафу в розмірі двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян за керування транспортним засобом, що має несправності гальмівної системи, рульового керування, тягово-зчіпного пристрою (якщо це передбачено конструкцією), зовнішніх світлових приладів (у темну пору доби або в умовах недостатньої видимості) чи інші технічні несправності.

Але прямої вказівки на штраф за відсутність аптечки в цій частині статті немає.

Частина 2 статті 121 КУпАП встановлює відповідальність за повторне протягом року вчинення порушень, передбачених частиною першою цієї статті, та тягне за собою накладення штрафу в розмірі від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від трьох до шести місяців.

Який штраф за відсутність автомобільної аптечки

Хоча в статті 121 КУпАП прямо не згадується штраф за відсутність аптечки, інспектор патрульної поліції може кваліфікувати це як “інші технічні несправності, з якими відповідно до встановлених правил експлуатація його забороняється”, посилаючись на пункт 31.4.7.є) ПДР.

Який штраф за відсутність аптечки в авто:

Перше порушення може призвести до попередження (згідно з частиною 1 статті 121 КУпАП). Інспектор може виписати штраф у розмірі 340 грн .

Якщо ж особу зупинили протягом року ще один раз, але аптечку інспектор так і не побачив, то передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу 510-680 грн або позбавлення права керування транспортним засобом на період від трьох до шести місяців.

Якою має бути автомобільна аптечка

Медична аптечка першої допомоги повинна відповідати ДСТУ 3961-2000 Аптечка медична автомобільна. Загальні технічні вимоги. Цей стандарт визначає обов’язковий перелік лікарських засобів та медичних виробів, які повинні міститися в аптечці.

Основні складові автомобільної аптечки (згідно з ДСТУ):

Бинт марлевий стерильний (різних розмірів)

Бинт марлевий нестерильний (різних розмірів)

Джгут кровоспинний

Лейкопластир бактерицидний

Серветки марлеві стерильні

Розчин йоду спиртовий 5%

Розчин аміаку 10% (нашатирний спирт)

Засоби для знеболення (наприклад, парацетамол)

Засоби серцеві (наприклад, нітрогліцерин) – не обов’язково, але рекомендовано

Ножиці

Шпильки англійські

Рукавички медичні нестерильні

Плівка (клапан) для проведення штучного дихання

Термоковдра

Довідник з надання першої медичної допомоги

Перелік вкладень

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.