Начало осени – один из периодов, когда на валютном рынке меняется спрос и предложение валюты. В сентябре бизнес активно работает после летних месяцев, импортеры готовятся к новому сезону, а потребность в энергоресурсах и оборудовании растет.

Что это значит для курса доллара в сентябре и возможны ли заметные колебания американской валюты, Факты ICTV расспросили у заместителя председателя Ассоциации украинских банков и председателя правления Глобус Банка Сергея Мамедова.

Какие факторы будут влиять на курс доллара в сентябре 2026 года

Как рассказал банкир, в сентябре ситуация на валютном рынке будет зависеть от двух ключевых факторов: способности Нацбанка и дальше удерживать баланс между спросом и предложением и “давление” объективных факторов на курсовые показатели.

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— Очевидно, режим “управляемой гибкости” останется в силе, а дисбалансы между спросом и предложением НБУ будет компенсироваться валютными интервенциями. Главная интрига будет заключаться в том, насколько ощутим будет этот разрыв и сколько валюты регулятору придется продавать для сохранения рыночного равновесия, — рассказал Мамедов.

По аналогии с предыдущими месяцами можно ожидать, что еженедельные интервенции могут составить около $1 млрд (с июня по середину августа общие “вливания” регулятора на валютный рынок составили более $12 млрд).

Среди ключевых покупателей валюты на межбанке останутся импортеры энергоресурсов и энергетического оборудования, ведь подготовка к осенне-зимнему сезону фактически уже началась.

В то же время, возможное сокращение экспортных поступлений будет влиять на предложение валюты. Поэтому роль Нацбанка в сентябре будет оставаться достаточно ощутимой.

Основные факторы, потенциально давящие на курс доллара в сентябре 2026 года

Стоимость горючего и спрос на межбанке

Стоимость горючего – это уравнение с несколькими неизвестными. На внутреннем рынке одновременно срабатывают внешний фактор – динамика мировых цен на нефть и нефтепродукты – и внутренние факторы: последствия вражеских атак на топливную инфраструктуру, логистические риски и возможные перебои со снабжением.

В июле и начале августа основные виды горючего ощутимо подорожали. Если 30 июня средняя цена бензина А-95 составляла около 74,6 грн/л, то в начале августа – более 81 грн/л. Прирост составил почти 9%. Еще более отчетливой была динамика дизтоплива: его средняя стоимость выросла с 76,2 грн/л до 92,8 грн/л — почти на 16,7 грн, или около 22%. Автогаз за этот же период подорожал примерно на 7,4%.

Для валютного рынка в сентябре это важно из-за значительной зависимости Украины от импорта нефтепродуктов. Высокая закупочная стоимость ресурса, необходимость пополнения запасов перед осенне-зимним сезоном и возможное увеличение объемов импорта способны усилить валютные потребности топливных компаний.

Конечно, прямого знака равенства между ростом цен на АЗС и таким же увеличением спроса на валюту нет. Конечная цена горючего зависит от мировых котировок, логистики, налогов, закупочной стоимости и объемов запасов. Однако в совокупности с другими сезонными факторами горючее вполне может прибавить межбанку напряжения.

Последствия войны для инфраструктуры и логистики

Каким будет курс доллара в сентябре 2026 года, будет зависеть от последствий войны для транспортной, логистической, энергетической и топливной инфраструктуры. Каждый разрушенный состав, распределительный центр, железнодорожный узел или АЗС — это прямые убытки бизнеса и необходимость перестраивать маршруты, перевозить товары на большие расстояния, создавать резервные мощности и тратить средства на восстановление и т.д.

Последние месяцы свидетельствуют, что под ударами все чаще оказываются непосредственно цепи снабжения. В начале августа только в Броварском районе были поражены пять логистических складов, производственных предприятий, распределительных центров. В июне-июле фиксировались также удары по АЗС в разных регионах страны.

Экономическое последствие таких разрушений вполне понятно: растет себестоимость товаров и услуг. Бизнес вынужден оплачивать более дорогое горючее, более длинные маршруты, резервные склады, автономное питание, ремонт или замену оборудования. Часть этих расходов в конце концов переносится на конечные цены.

Этот процесс уже отражен в статистике. По итогам июля Нацбанк зафиксировал рост стоимости такси и перевозок на фоне высоких цен на горючее, а также ускорение удорожания отдельных подакцизных товаров из-за более дорогой логистики.

Для валютного рынка здесь существует двойной риск: более дорогая логистика усиливает инфляционное давление, а восстановление уничтоженных мощностей, закупка оборудования, техники и товарных запасов могут увеличивать потребность в импорте и валюте.

Поэтому военные риски для логистики будут оставаться своеобразной “переменной без постоянной величины”. Заранее определить масштаб возможных разрушений невозможно, но серьезные нарушения маршрутов или новые удары по крупным логистическим объектам способны одновременно давить как на цены, так и на валютный рынок, что может стать причиной роста доллара в сентябре.

Ухудшение внешнеторгового баланса

В сентябре этот фактор может стать значительно более заметным, особенно если проблемы с экспортной логистикой сохранятся или усилятся.

За январь-июль 2026 года Украина импортировала товаров на $58,1 млрд, тогда как объем экспорта составил всего $24,1 млрд. Таким образом, отрицательное сальдо торговли товарами уже достигло около $34 млрд. Другими словами, на каждый доллар товарного экспорта сейчас приходится около $2,4 импорта.

В течение года этот дисбаланс усиливался. В январе импорт составил около $6,7 млрд, экспорт — $3,2 млрд, а месячный дефицит равнялся примерно $3,5 млрд.

Если же сравнить показатели первого полугодия с данными за семь месяцев, то только в июле импорт мог составить около $8,8 млрд, экспорт — $3,1 млрд, а торговый дефицит — около $5,7 млрд.

Для валютного рынка эта тенденция принципиально важна: чем больше разрыв между импортом и экспортом, тем больше валюты необходимо для оплаты зарубежных товаров и тем меньше валютной выручки поступает от экспортеров.

Дополнительным риском в сентябре могут оставаться проблемы с морской логистикой. Их полный экономический эффект еще предстоит оценить, однако ограничения морского экспорта оказывают непосредственное влияние на валютные поступления.

Черноморские порты остаются одним из ключевых каналов экспорта украинской аграрной продукции, а усиление атак на портовую инфраструктуру заставляет бизнес активнее искать альтернативные маршруты.

– Полноценно заменить морские пути они вряд ли способны. Их потенциальная пропускная способность оценивается примерно в 50-55% объемов морских маршрутов. На фоне логистических проблем прогноз экспорта зерна в сезоне 2026/27 уже был скорректирован с 43 млн. тонн до 38-40 млн. тонн, – предупредил банкир.

Следовательно, ухудшение внешнеторгового баланса само по себе вряд ли повлечет за собой резкий курсовой скачок. Однако оно будет создавать постоянное фоновое давление и увеличивать потребность в валютных интервенциях НБУ. И чем дольше сохраняется значительный разрыв между импортом и экспортом, тем больше ресурсов потребует поддержания рыночного равновесия.

Но есть важный контраргумент: валютные резервы, по ожиданиям НБУ, в конце могут составить около $70 млрд преимущественно благодаря новым траншам международной помощи. Потому угрозы для поддержания баланса на валютном рынке возникнуть не должно.

Как влияет инфляция на прогноз курса доллара в сентябре 2026 года

Все перечисленные факторы являются весомым источником “беспокойства” для валютного рынка еще и потому, что совокупно способны ускорить инфляцию. Проблемы в энергетике и логистике, более дорогое топливо, дополнительные расходы бизнеса на бесперебойную работу так или иначе будут закладываться в себестоимость товаров и услуг.

Пока можно лишь теоретически говорить о масштабах возможного усиления инфляционного давления. Однако даже при относительно сдержанном сценарии годовая инфляция осенью может заметно ускориться.

Если в августе рост потребительских цен составит около 1,3-1,5%, а в сентябре не превысит 1%, то уже по итогам сентября годовая инфляция может приблизиться к 10,1-10,3%.

Для этого даже не нужен резкий ценовой скачок: в августе 2025 года была зафиксирована дефляция на уровне 0,2%, а в сентябре прошлого года цены выросли лишь на 0,3%.

Переход годовой инфляции за психологическую границу в 10% может стать дополнительным фактором для валютного рынка из-за изменения ожиданий граждан и бизнеса. Чем быстрее растут цены, тем сильнее традиционно становится стремление часть свободных средств перевести в валюту как средство сохранения сбережений.

Конечно, прямой зависимости “чем выше инфляция, тем слабее гривна” нет, особенно при действующем режиме “управляемой гибкости”. Однако вместе с повышенным спросом импортеров этот фактор может придать валютному рынку напряжение.

Курс доллара в сентябре: чего ждать

Ожидается, что в сентябре совокупность факторов давления увеличит амплитуду курсовых колебаний и кое-где будут испытывать на прочность “плотину” валютной стабильности, которую Нацбанк поддерживает с помощью режима “управляемой гибкости” и валютных интервенций.

Конечно, любые заметные курсовые движения традиционно будут восприниматься как сенсация или даже как признак опасности. Однако следует помнить, что в макроэкономических расчетах, на которых базировался государственный бюджет на 2026 год, среднегодовой курс доллара составляет около 45,7 грн. Поэтому само по себе движение курса вверх не следует трактовать как признак валютного кризиса или потери контроля над рынком.

– По нашему прогнозу, в сентябре курс американской валюты может варьироваться в пределах 45-45,8 грн/$, – рассказал Мамедов.

Однако главный итог сентября будет даже не в том, какой именно отметки достигнет курс, а в том, насколько успешно Нацбанк справится с новыми вызовами, значительная часть которых пока остается труднопрогнозируемой.

— На наш взгляд, несмотря на все факторы давления, общая архитектура валютного рынка останется устойчивой. Курсовые изменения могут стать более заметными, чем в предыдущие месяцы, однако их динамика, скорее всего, будет оставаться контролируемой и прогнозируемой, — успокоил эксперт.

То есть сентябрь может придать валютному рынку “курсовую чувствительность”, но вряд ли изменятся условия, в которых он работает.

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