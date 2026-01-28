В Украине с 1 февраля 2026 года стартует новая программа финансовой поддержки для детей из семей внутренне перемещенных лиц. Каждый ребенок ВПЛ получит ежемесячную выплату в размере 3 000 грн.

Решение уже согласовано на политическом уровне и ожидает юридического оформления, сообщил председатель налогового комитета Верховной Рады Украины Данил Гетманцев.

Как получить 3 000 гривен ВПЛ на ребенка и кто может это сделать, читайте в нашем материале.

Кто может получить выплату 3 000 гривен на ребенка ВПЛ

Инициатива касается всех детей в семьях переселенцев без исключений. Основное условие — наличие в семье официального статуса ВПЛ.

Особенности выплаты ВПЛ 2026 детям:

3 000 грн в месяц на каждого ребенка;

начисление независимо от доходов семьи;

отсутствие привязки к зарплате, другим социальным выплатам или прибыли;

помощь не повлияет на другие виды социальной поддержки.

Таким образом, семьи переселенцев могут получать эти средства без ограничений и сохранения других выплат.

Как получить 3 000 гривен ВПЛ на ребенка в 2026 году

Как оформить 3 000 гривен ВПЛ на ребенка, пока неизвестно, ведь сейчас процесс получения средств находится на стадии юридического оформления. Депутат отметил, что следующим шагом будет официальное утверждение решения в виде постановления.

Это означает, что порядок подачи заявок еще не определен. Скорее всего, выплаты поступят автоматически тем, кто уже зарегистрирован в системе, или потребуют обновления данных через Дію или ЦНАП после обнародования постановления Кабмина.

Народный депутат Украины, председатель Специальной комиссии по вопросам защиты ВПЛ Павел Фролов сообщил, что дополнительную помощь получат более 400 тысяч детей внутренне перемещенных лиц. Выплаты будут предоставлены всем детям-переселенцам, которые уже ранее их получали, без исключения.

Он подчеркнул, что доход родителей или семьи при этом не имеет значения. Главный принцип — обеспечение социальной справедливости для детей, которые из-за войны потеряли или покинули свои дома.

Финансирование предусматривается за счет перераспределения бюджетных средств из неактивных программ. По предварительным оценкам, на полугодовую поддержку детей-ВПЛ понадобится более 7 млрд грн.

Павел Фролов добавил, что Постановление находится на завершающем этапе согласования, а правительство рассмотрит его в ближайшее время. Пока порядок получения выплат еще не утвержден, и для их получения родителям придется повторно подать заявление и обновить информацию о месте пребывания ребенка.

