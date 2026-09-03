Внутренне перемещенные лица в Украине могут использовать несколько государственных программ помощи. Они касаются жилья, его восстановления, льготного кредитования, временного проживания и ежемесячных выплат.

Программы поддержки ВПЛ в Украине рассчитаны на разные жизненные ситуации. Одни помогают отремонтировать дом или квартиру, поврежденные из-за войны, другие позволяют приобрести жилье на льготных условиях. Отдельно предусмотрены программы для людей, вынужденных выехать с оккупированных территорий, а также помощь на проживание.

Рассказываем, какие программы поддержки ВПЛ в Украине и на какую поддержку могут рассчитывать переселенцы в 2026 году.

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єВідновлення

Среди перечня государственных программ поддержки ВПЛ в Украине есть программа єВідновлення, предназначенная для владельцев жилья, которое было повреждено или уничтожено из-за российской агрессии.

Если дом или квартира повреждены, но их можно отремонтировать, государство предоставляет средства на восстановление. Их можно использовать в частности на строительные материалы и ремонтные работы.

Если жилье полностью разрушено и восстановить его невозможно, владелец получит жилищный сертификат для приобретения нового дома или средства на строительство дома на собственном земельном участке.

Для участия жилье должно быть повреждено или уничтожено в результате боевых действий после 24 февраля 2022 года. Также важно, чтобы объект находился на территории, которая не временно оккупирована и где не ведутся активные боевые действия.

Решение о возможности восстановления поврежденного жилья и размере компенсации принимается после его осмотра. Подать заявление можно через портал или приложение Дія, а также в определенных случаях через ЦНАП или нотариуса.

єОселя

Еще одна государственная программа поддержки для ВПЛ — єОселя. Это льготная ипотека, согласно которой государство помогает гражданам приобрести собственное жилье.

Для отдельных категорий заемщиков действует ставка 3% на первые 10 лет кредитования и 6% начиная с 11 года. К числу таких категорий относятся, в частности, военнослужащие по контракту, ветераны войны и члены их семей, медицинские и педагогические работники.

Для других участников программы действует ставка 7% на первые 10 лет и 10% с 11 года.

ВПЛ также относятся к категориям, которые могут использоваться программой. Отдельно предусмотрена возможность участия для граждан, не имеющих жилья или имеющих его недостаточную площадь.

Кредит можно оформить на длительный срок, а требования к площади жилья зависят от числа членов семьи. В июле 2026 года условия программы также обновили, в частности изменили нормы максимальной площади жилья. Правительство расширило программу для ветеранов и семей погибших защитников, предоставив им доступ к ипотеке под 3% годовых.

Власний дім

Для переселенцев, желающих остаться в сельской местности, действует программа Власний дім.

Она предполагает долгосрочные льготные кредиты под 3% годовых. Деньги можно использовать не только для покупки дома, но и для его строительства или улучшения существующего жилья.

В частности, кредит можно получить:

до 600 тыс. грн — на строительство нового жилого дома;

до 500 тыс. грн — на приобретение жилья;

до 350 тыс. грн — на реконструкцию, капитальный ремонт, утепление, термомодернизацию или достройку;

до 150 тыс. грн — на инженерные сети и подключение к коммуникациям.

Стандартный срок кредитования — до 20 лет. Для молодых и неполных семей, где возраст одного из супругов или родителя не превышает 35 лет, срок может составлять до 30 лет.

Одно из условий участия — проживание или переезд для постоянного проживания в сельскую местность. ВПЛ относятся к категориям граждан, которые могут воспользоваться этой программой.

Жилой ваучер на 2 млн грн

Отдельный инструмент государственной поддержки предусмотрен для определенных категорий ВПЛ, выехавших из временно оккупированных территорий.

Речь идет о жилом ваучере номиналом до 2 млн грн. Его могут получить ВПЛ, имеющие статус участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны и подтвердившие проживание на временно оккупированной территории.

Ваучер можно использовать для приобретения квартиры или дома, инвестирования в строительство жилья, а также для уплаты первого взноса или погашения ипотеки.

Для участия семья не должна иметь жилья на подконтрольной Украине территории, за исключением предусмотренных программой случаев. Также нельзя одновременно получать другую жилищную поддержку по определенным государственным программам.

Заявление подается через Дія. После назначения ваучера можно перейти к оформлению финансирования жилья. В мае 2026 года Дія расширило цифровой сервис, и теперь в приложении можно отслеживать дальнейшие этапы использования ваучера.

Важно не путать жилищный ваучер с сертификатом єВідновлення. Сертификат предназначен для владельцев уничтоженного жилья, тогда как ваучер — для определенных категорий ВПЛ со временно оккупированных территорий.

Временное жилье для ВПЛ

Еще одно направление государственной поддержки – обеспечение переселенцев временным жильем.

Для этого общины формируют специальный фонд. Жилые помещения могут создаваться через строительство, приобретение, реконструкцию или переоборудование уже имеющихся зданий. Также фонд может пополняться за счет жилья, переданного общинам, и помощи международным организациям.

Такое жилье предоставляют ВПЛ и членам их семей по месту проживания или пребывания.

Жилье из фонда предоставляется безвозмездно, но оно не передается в собственность. Его нельзя приватизировать или обменять. При этом на каждого жителя должно приходиться не менее 6 кв. м жилой площади.

В первую очередь жилье могут получать многодетные семьи, семьи с детьми, беременные женщины, люди, потерявшие трудоспособность, а также пенсионеры, чье жилье было уничтожено или стало непригодным из-за войны.

Чтобы получить такое жилье, следует обратиться в уполномоченный орган местной власти с заявлением и необходимыми документами. Решение о предоставлении жилья принимается в течение 10 рабочих дней после подачи заявления.

Компенсация за размещение ВПЛ

В ПФУ рассказали, что государство также компенсирует расходы людям и организациям, безвозмездно размещающим внутренне перемещенных лиц.

Право на такую ​​компенсацию имеют юридические лица и физические лица-предприниматели, бесплатно предоставляющие переселенцам помещения для проживания.

Компенсация может относиться к расходам на жилищно-коммунальные услуги, а также приобретению сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива.

Для получения средств необходимо удовлетворять установленным условиям. В частности, переселенцы должны быть с территорий, где боевые действия или оккупация еще продолжаются или для которых не определена дата завершения такого статуса. Также учитывается наличие жилья в ВПЛ, факт повреждения или уничтожения предыдущего жилья и получения другой жилищной помощи.

Заявление на компенсацию подается в электронной форме через личный кабинет портала Пенсионного фонда Украины.

Помощь на проживание ВПЛ

Самая популярная среди государственных программ поддержки для ВПЛ 2026 — помощь на проживание.

Отдельно государство выплачивает пособие на проживание внутренне перемещенным лицам. Оно предназначено, прежде всего, для поддержки уязвимых категорий переселенцев.

Получить такую ​​помощь могут, в частности, люди, переместившиеся с территорий боевых действий или временно оккупированных территорий, лица, чье жилье было уничтожено или непригодно для проживания, эвакуированы граждане, дети ВПЛ, а также отдельные категории студентов и военнослужащих-переселенцев.

Размер выплаты составляет:

3 тыс. грн — на детей и людей с инвалидностью;

2 тыс. грн — на других членов семьи.

Помощь назначают на шесть месяцев. Она выплачивается ежемесячно одному из членов семьи. В 2026 году условия программы также обновлялись, в частности, по выплате детям ВПЛ.

Подать заявление можно через Дія, ЦПАУ или Пенсионный фонд Украины.

Какие программы поддержки ВПЛ можно использовать

Итак, программы поддержки внутренне перемещенных лиц в Украине охватывают сразу несколько направлений.

єВідновлення помогает отремонтировать поврежденное жилье или получить компенсацию за уничтоженное. єОселя дает возможность приобрести жилье по льготной ипотеке. Власний дім нацелен на тех, кто хочет приобрести, построить или отремонтировать жилье в сельской местности.

Для отдельных категорий переселенцев со временно оккупированных территорий предусмотрен жилищный ваучер до 2 млн грн. Если собственного жилья нет, можно обратиться за временным жилищем, которое формирует община. Более того, государство продолжает выплачивать помощь на проживание тем ВПЛ, которые отвечают установленным критериям.

Поэтому перед подачей заявления следует сначала определить, к какой категории относится человек и какую проблему нужно решить — восстановить утраченное жилье, приобрести новое, получить временную крышу над головой или оформить ежемесячную денежную поддержку.

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