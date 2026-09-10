Повномасштабна війна змусила мільйони українців залишити свої домівки та переїхати в безпечніші регіони. Для внутрішньо переміщених осіб держава передбачила допомогу на проживання, яку виплачують щомісяця за визначеним порядком.

Факти ICTV розібралися, як нараховують допомогу та що відомо про фінансування ВПО у вересні 2026 року.

Як нараховують допомогу для ВПО за новими правилами

У Мінсоцполітики розповіли, що Кабмін ухвалив постанову, яка передбачає продовження державної підтримки внутрішньо переміщених осіб і уточнює деякі правила призначення та виплати допомоги на проживання.

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ВПО, які відповідають установленим критеріям, зможуть отримувати допомогу ще протягом одного шестимісячного періоду. Загальну кількість таких періодів збільшили з п’яти до шести.

Механізм надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам визначений постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 року №332. Нині діє її редакція з урахуванням змін, внесених постановою Кабміну №390.

У ПФУ розповіли, що допомогу призначають на шість місяців сім’ї, яка звернулася за нею вперше. Кошти виплачують щомісяця одному з членів сім’ї.

Розмір допомоги становить:

3 000 грн — для дітей та осіб з інвалідністю;

2 000 грн — для інших осіб.

Виплата призначається на кожного члена сім’ї, інформація про якого внесена до Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб.

Допомогу призначають за повний місяць, у якому людина звернулася по неї. Дата звернення значення не має.

Хто входить до складу сім’ї

Під час призначення допомоги враховується склад сім’ї уповноваженої особи. До нього належать чоловік або дружина, діти, усиновлені діти, прийомні діти, а також діти, над якими встановлено опіку чи піклування.

До складу сім’ї також можуть входити окремі категорії повнолітніх дітей з інвалідністю, непрацездатні батьки чоловіка або дружини, які проживають разом із сім’єю та перебувають на її утриманні.

Окремо передбачена особа, яка проживає разом з одинокою людиною з інвалідністю I групи та доглядає за нею.

До складу сім’ї також можуть належати чоловік і жінка, які не перебувають у шлюбі, але живуть однією сім’єю та мають спільних дітей. Такий статус може бути встановлений і в судовому порядку.

Членом сім’ї також може вважатися одинока особа або неповнолітня дитина, якщо вони не входять до складу іншої сім’ї.

Коли прийдуть виплати ВПО у вересні 2026 року

Фінансування соціальних виплат проводиться у два етапи протягом місяця. Перший етап проходить до 15 числа, другий до 28 числа.

Тому дата зарахування коштів конкретному отримувачу залежить від етапу фінансування та проведення виплати.

Саме тому питання коли прийдуть виплати ВПО у вересні 2026 залежить від того, до якого етапу потрапила конкретна виплата.

Чи було фінансування ВПО у вересні 2026 року

Пенсійний фонд України повідомив про проведене у вересні фінансування соціальних виплат. Станом на 9 вересня на соціальні допомоги та інші виплати вже спрямували 6,4 млрд грн.

Отже, фінансування ВПО за вересень вже проводиться.

Станом на 9 вересня Пенсійний фонд також профінансував:

пенсійні виплати — 27,2 млрд грн;

житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд грн;

страхові виплати — 1,9 млрд грн;

соціальні допомоги та інші виплати — 6,4 млрд грн.

Окремо Пенсійний фонд повідомив, що у вересні його органи вже надали 406,5 тис. послуг людям, які звернулися до установ Фонду.

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