Цены на топливо в ЕС в сентябре резко выросли. По состоянию на 22 сентября в ряде стран бензин и дизель стоят более €2 за литр. Подорожание связывают с перебоями в мировых поставках нефти на фоне войны на Ближнем Востоке.

Правительства разных стран пытаются сдержать рост цен: снижают налоги, продлевают субсидии или обсуждают другие меры.

Факты ICTV разобрались, сколько стоит топливо в разных уголках мира и что происходит на рынках отдельных стран.

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Цены на топливо в странах ЕС: где литр уже дороже €2

В Швейцарии дизель достиг рекордных €2,56 за литр. Бензин марки 95 стоил 2,10 франка, или €2,23. Швейцарские власти не регулируют цены, поскольку их формируют частные дистрибьюторы и операторы АЗС.

Во Франции средняя цена дизеля достигла €2,41 за литр, бензина SP98 — €2,27, а SP95-E10 — €2,17. 16% из почти 10 тысяч французских АЗС испытывали нехватку как минимум одного вида топлива. На прошлой неделе на фоне роста цен рыбаки блокировали нефтебазы.

В Австрии 21 сентября литр Eurosuper 95 в среднем стоил €1,925, дизеля — €2,238.

В Италии бензин стоил от €2,139 до €2,194 за литр, дизель — от €2,313 до €2,368.

В Швеции 22 сентября средняя цена бензина составляла 17,59 кроны, или €1,57 за литр, а дизеля — 22,86 кроны, или €2,03.

В Испании средняя цена бензина составляла €1,926 за литр, дизеля — €1,933.

В Норвегии дизель стоил от €2,20 до €2,70 за литр. Временное снижение топливных налогов там завершилось 1 сентября.

Цены на топливо в Германии и налоговые меры

В Германии в середине сентября E10 стоил в среднем около €2,31 за литр, дизель — €2,47.

Федеральное правительство планирует с октября восстановить снижение топливного налога. Это должно уменьшить цену до 17 центов за литр с учетом НДС. С января 2027 года в стране также планируют ввести ограничения цен для поставщиков.

В Австрии временная программа предусматривает снижение налога на минеральное масло на 1,9 цента за литр до конца сентября.

В Швеции временное снижение налогов на топливо должно завершаться в два этапа: цены могут вырасти на 1 крону с 1 октября и еще на 3 кроны с 1 декабря.

Цены на топливо в Польше

На ситуацию с топливом в других странах обратил внимание директор консалтинговой группы А-95 Сергей Куюн.

Он отмечает, что пока цены на дизель в Украине держатся возле отметки 100 грн/л в ожидании разворота мировых котировок, в других странах также пытаются реагировать на подорожание топлива.

Отдельные правительства, по словам Куюна, пытались субсидировать цены. После завершения таких программ, как он отмечает, цены резко реагировали на возвращение к рыночным условиям.

Польскому правительству такие меры обошлись в $1,3 млрд. По словам Куюна, в результате страна получила рекордные темпы роста цен и дыру в бюджете.

Исключением он называет Румынию, где льготная программа еще продолжается.

Что произошло с топливом во Франции

Во Франции, по словам Куюна, пытались давить на топливные компании и угрожали введением налога на сверхприбыль, которая формируется в добывающем и нефтеперерабатывающем кластере местного гиганта Total.

Куюн отмечает, что это закончилось дефицитом топлива. По его словам, проблемы возникли и у самой Total, которую буквально высушили из-за низких цен, и у конкурентов, которые не могли конкурировать с ценами компании и закрылись.

Цены на топливо в Украине

Украина, по словам Куюна, таких мер не применяла, поскольку не имеет на это денег.

При этом на ценовых табло страна получила похожее подорожание топлива, но не дефицит. Напротив, сегодня наблюдается профицит топлива.

Куюн обращает внимание, что такой результат Украина демонстрирует в условиях войны и постоянных ударов по отраслевой инфраструктуре. По его словам, этот феномен еще требует отдельного анализа.

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