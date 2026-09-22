Ціни на пальне в ЄС у вересні різко зросли. Станом на 22 вересня в низці країн бензин і дизель коштують понад €2 за літр. Подорожчання пов’язують із перебоями у світових постачаннях нафти на тлі війни на Близькому Сході.

Уряди різних країн намагаються стримати зростання цін: знижують податки, продовжують субсидії або обговорюють інші заходи.

Факти ICTV розібралися, скільки коштує паливо в різних куточках світу та що відбувається на ринках окремих країн.

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Ціни на пальне в країнах ЄС: де літр уже дорожчий за €2

У Швейцарії дизель досяг рекордних €2,56, за літр. Бензин марки 95 коштував 2,10 франка, або €2,23. Швейцарська влада не регулює ціни, оскільки їх формують приватні дистриб’ютори та оператори АЗС.

У Франції середня ціна дизеля сягнула €2,41 за літр, бензину SP98 — €2,27, а SP95-E10 — €2,17. 16% із майже 10 тисяч французьких АЗС відчували нестачу щонайменше одного виду пального. Минулого тижня на тлі зростання цін рибалки блокували нафтобази.

В Австрії 21 вересня літр Eurosuper 95 у середньому коштував €1,925, дизеля — €2,238.

В Італії бензин коштував від €2,139 до €2,194 за літр, дизель — від €2,313 до €2,368.

У Швеції 22 вересня середня ціна бензину становила 17,59 крони, або €1,57 за літр, а дизеля — 22,86 крони, або €2,03.

В Іспанії середня ціна бензину становила €1,926 за літр, дизеля — €1,933.

У Норвегії дизель коштував від €2,20 до €2,70 за літр. Тимчасове зниження паливних податків там завершилося 1 вересня.

Ціни на пальне в Німеччині та податкові заходи

У Німеччині в середині вересня E10 коштував у середньому близько €2,31 за літр, дизель — €2,47.

Федеральний уряд планує з жовтня відновити зниження паливного податку. Це має зменшити ціну до 17 центів за літр з урахуванням ПДВ. Із січня 2027 року в країні також планують запровадити обмеження цін для постачальників.

В Австрії тимчасова програма передбачає зниження податку на мінеральну оливу на 1,9 цента за літр до кінця вересня.

У Швеції тимчасове зниження податків на пальне має завершуватися у два етапи: ціни можуть зрости на 1 крону з 1 жовтня та ще на 3 крони з 1 грудня.

Ціни на пальне в Польщі

На ситуацію з пальним в інших країнах звернув увагу директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн.

Він зазначає, що поки ціни на дизель в Україні тримаються біля позначки 100 грн/л в очікуванні розвороту світових котирувань, в інших країнах також намагаються реагувати на здорожчання пального.

Окремі уряди, за словами Куюна, пробували субсидувати ціни. Після завершення таких програм, як він зазначає, ціни різко реагували на повернення до ринкових умов.

Польському уряду такі заходи коштували $1,3 млрд. За словами Куюна, у результаті країна отримала рекордні темпи зростання цін і дірку в бюджеті.

Винятком він називає Румунію, де пільгова програма ще триває.

Що відбулося з пальним у Франції

У Франції, за словами Куюна, намагалися тиснути на паливні компанії та погрожували запровадженням податку на надприбуток, який формується у видобувному та нафтопереробному кластерах місцевого гіганта Total.

Куюн зазначає, що це завершилося дефіцитом пального. За його словами, проблеми виникли і в самої Total, яку буквально висушили через низькі ціни, і в конкурентів, які не могли конкурувати з цінами компанії та закрилися.

Ціни на пальне в Україні

Україна, за словами Куюна, таких заходів не застосовувала, оскільки не має на це грошей.

При цьому на цінових табло країна отримала подібне здорожчання пального, але не дефіцит. Навпаки, сьогодні спостерігається профіцит пального.

Куюн звертає увагу, що такий результат Україна демонструє в умовах війни та постійних ударів по галузевій інфраструктурі. За його словами, цей феномен ще потребує окремого аналізу.

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