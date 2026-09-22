Цена на дизель в Украине в сентябре заметно выросла. На украинский рынок сейчас влияет ситуация с мировыми поставками. Экспорт дизтоплива с Ближнего Востока сократился вдвое, а запасы в ключевых центрах Европы и Сингапура остаются ниже обычных уровней. Дополнительные риски создают перебои с поставками нефти и ограниченное движение танкеров через Красное море.

Факты ICTV узнавали у аналитика консалтинговой компании Нафторынок Александра Сиренко, сколько стоит дизель сегодня и почему мировой рынок оказался под давлением.

Цена на дизель сегодня в Украине

По данным консалтинговой компании Нафторынок, по состоянию на 22 сентября средняя стоимость литра на АЗС составляет 98,74 грн. В зависимости от города и сети заправок цена отличается: самые дешевые предложения начинаются примерно от 95–96 грн, а на отдельных АЗС литр дизельного топлива стоит около 100 грн.

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Дизель: цены на АЗС в Киеве

В Киеве сейчас такие цены на дизель на АЗС:

WOG — 99,90 грн/л;

ОККО — 99,90 грн/л;

Укрнафта — 97,90 грн/л;

KLO — 99,80 грн/л;

UPG — 97,90 грн/л;

БРСМ — 95,99 грн/л.

Сколько стоит дизель сегодня в Харькове

В Харькове цена на дизельное топливо сейчас также отличается в зависимости от сети:

ОККО — 99,90 грн/л;

Укрнафта — 97,90 грн/л;

БРСМ — 96,99 грн/л;

UPG — 97,90 грн/л;

Оvis — 99,60 грн/л;

Marshal — 97,90 грн/л.

То есть разница между отдельными сетями в одном городе составляет несколько гривен за литр.

Почему дизель дорожает

Одним из факторов нынешней ситуации стали проблемы с мировыми поставками дизельного топлива. В марте–августе экспорт дизтоплива с Ближнего Востока сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем он составлял около 800 тыс. баррелей в сутки.

Для европейского рынка это направление поставок имеет большое значение. В 2025 году на Ближний Восток приходилось почти 41% импорта дизельного топлива в Европу.

Дальнейшие перебои с перевозками через Красное море способны усилить напряженность на мировом рынке дизеля. Среди основных ограничений — недостаточные мощности нефтепереработки.

Запасы дизтоплива в Европе остаются низкими

На ситуацию с поставками влияет и уровень запасов. В июле запасы дизтоплива в районе Амстердам–Роттердам–Антверпен, который является одним из главных центров хранения топлива, были на 16% ниже среднего показателя за последние пять лет.

Низкие запасы фиксируют и в Сингапуре. В течение последних нескольких недель они составляли в среднем около 8,2 млн баррелей дистиллятов. Средний показатель за 2025 год был выше — около 9,6 млн баррелей.

Представители отрасли ожидают, что ограниченные мировые поставки дизельного топлива будут сохраняться в течение зимы.

Что происходит с поставками нефти

По данным Нафторынка, отдельным фактором остается ситуация с саудовской нефтью. После атак хуситов была повреждена третья насосная станция нефтепровода Восток–Запад возле аэропорта Эр-Рияда. По данным Rystad Energy, два европейских НПЗ уже получили уведомления, что в октябре не получат запланированные объемы саудовской нефти.

В понедельник торги фьючерсами на нефть Brent закрылись на уровне $100 за баррель. При этом ситуацию с нефтепроводом сейчас оценивают как контролируемую. Saudi Aramco планирует восстановить его работу примерно за шесть недель, хотя этот срок будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.

Ранее также приостанавливались отгрузки нефти в саудовском порту Янбу на Красном море. Часть ресурса оттуда транспортируют через египетский нефтепровод SUMED к терминалу Сиди-Керир, откуда нефть отправляют в Европу, в частности в Польшу.

Из-за сокращения саудовских поставок польская Orlen дополнительно законтрактовала 16 партий нефти из Норвегии, Великобритании, Алжира и других стран.

Стабилизировались ли перевозки через морские проливы

Судоходство через Красное море остается ограниченным. В период с 8 по 14 сентября через Суэцкий залив прошли только четыре очень крупных нефтяных танкера.

Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив частично восстановилось. Объемы выросли до более 6 млн баррелей в сутки после минимального уровня предыдущей недели.

Однако пока непонятно, будет ли это восстановление стабильным. В этот период также сообщалось о новых атаках на коммерческие суда.

Что будет с ценой на дизель дальше

Ближайшая динамика цен будет зависеть от того, как будут меняться мировые поставки дизельного топлива, ситуация с нефтью и морскими перевозками.

Сейчас мировой рынок остается под давлением из-за сокращения экспорта с Ближнего Востока, низких запасов и ограниченных возможностей нефтепереработки. Именно эти факторы будут определять, как долго сохранится высокий уровень цен на дизель.

В Украине это уже отражается на стоимости топлива, поскольку цена на дизель сегодня на большинстве АЗС постепенно приближается к 100 грн за литр, хотя между сетями и городами остается заметная разница.

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