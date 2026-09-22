Цена на дизель сегодня: сколько стоит топливо на АЗС 22 сентября
Цена на дизель в Украине в сентябре заметно выросла. На украинский рынок сейчас влияет ситуация с мировыми поставками. Экспорт дизтоплива с Ближнего Востока сократился вдвое, а запасы в ключевых центрах Европы и Сингапура остаются ниже обычных уровней. Дополнительные риски создают перебои с поставками нефти и ограниченное движение танкеров через Красное море.
Факты ICTV узнавали у аналитика консалтинговой компании Нафторынок Александра Сиренко, сколько стоит дизель сегодня и почему мировой рынок оказался под давлением.
Цена на дизель сегодня в Украине
По данным консалтинговой компании Нафторынок, по состоянию на 22 сентября средняя стоимость литра на АЗС составляет 98,74 грн. В зависимости от города и сети заправок цена отличается: самые дешевые предложения начинаются примерно от 95–96 грн, а на отдельных АЗС литр дизельного топлива стоит около 100 грн.
Дизель: цены на АЗС в Киеве
В Киеве сейчас такие цены на дизель на АЗС:
- WOG — 99,90 грн/л;
- ОККО — 99,90 грн/л;
- Укрнафта — 97,90 грн/л;
- KLO — 99,80 грн/л;
- UPG — 97,90 грн/л;
- БРСМ — 95,99 грн/л.
Сколько стоит дизель сегодня в Харькове
В Харькове цена на дизельное топливо сейчас также отличается в зависимости от сети:
- ОККО — 99,90 грн/л;
- Укрнафта — 97,90 грн/л;
- БРСМ — 96,99 грн/л;
- UPG — 97,90 грн/л;
- Оvis — 99,60 грн/л;
- Marshal — 97,90 грн/л.
То есть разница между отдельными сетями в одном городе составляет несколько гривен за литр.
Почему дизель дорожает
Одним из факторов нынешней ситуации стали проблемы с мировыми поставками дизельного топлива. В марте–августе экспорт дизтоплива с Ближнего Востока сократился вдвое по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В среднем он составлял около 800 тыс. баррелей в сутки.
Для европейского рынка это направление поставок имеет большое значение. В 2025 году на Ближний Восток приходилось почти 41% импорта дизельного топлива в Европу.
Дальнейшие перебои с перевозками через Красное море способны усилить напряженность на мировом рынке дизеля. Среди основных ограничений — недостаточные мощности нефтепереработки.
Запасы дизтоплива в Европе остаются низкими
На ситуацию с поставками влияет и уровень запасов. В июле запасы дизтоплива в районе Амстердам–Роттердам–Антверпен, который является одним из главных центров хранения топлива, были на 16% ниже среднего показателя за последние пять лет.
Низкие запасы фиксируют и в Сингапуре. В течение последних нескольких недель они составляли в среднем около 8,2 млн баррелей дистиллятов. Средний показатель за 2025 год был выше — около 9,6 млн баррелей.
Представители отрасли ожидают, что ограниченные мировые поставки дизельного топлива будут сохраняться в течение зимы.
Что происходит с поставками нефти
По данным Нафторынка, отдельным фактором остается ситуация с саудовской нефтью. После атак хуситов была повреждена третья насосная станция нефтепровода Восток–Запад возле аэропорта Эр-Рияда. По данным Rystad Energy, два европейских НПЗ уже получили уведомления, что в октябре не получат запланированные объемы саудовской нефти.
В понедельник торги фьючерсами на нефть Brent закрылись на уровне $100 за баррель. При этом ситуацию с нефтепроводом сейчас оценивают как контролируемую. Saudi Aramco планирует восстановить его работу примерно за шесть недель, хотя этот срок будет зависеть от дальнейшего развития ситуации.
Ранее также приостанавливались отгрузки нефти в саудовском порту Янбу на Красном море. Часть ресурса оттуда транспортируют через египетский нефтепровод SUMED к терминалу Сиди-Керир, откуда нефть отправляют в Европу, в частности в Польшу.
Из-за сокращения саудовских поставок польская Orlen дополнительно законтрактовала 16 партий нефти из Норвегии, Великобритании, Алжира и других стран.
Стабилизировались ли перевозки через морские проливы
Судоходство через Красное море остается ограниченным. В период с 8 по 14 сентября через Суэцкий залив прошли только четыре очень крупных нефтяных танкера.
Движение нефтяных танкеров через Ормузский пролив частично восстановилось. Объемы выросли до более 6 млн баррелей в сутки после минимального уровня предыдущей недели.
Однако пока непонятно, будет ли это восстановление стабильным. В этот период также сообщалось о новых атаках на коммерческие суда.
Что будет с ценой на дизель дальше
Ближайшая динамика цен будет зависеть от того, как будут меняться мировые поставки дизельного топлива, ситуация с нефтью и морскими перевозками.
Сейчас мировой рынок остается под давлением из-за сокращения экспорта с Ближнего Востока, низких запасов и ограниченных возможностей нефтепереработки. Именно эти факторы будут определять, как долго сохранится высокий уровень цен на дизель.
В Украине это уже отражается на стоимости топлива, поскольку цена на дизель сегодня на большинстве АЗС постепенно приближается к 100 грн за литр, хотя между сетями и городами остается заметная разница.