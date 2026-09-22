Ціна на дизель в Україні у вересні помітно зросла. На український ринок зараз впливає ситуація зі світовими поставками. Експорт дизпального з Близького Сходу скоротився вдвічі, а запаси в ключових центрах Європи та Сінгапуру залишаються нижчими за звичайні рівні. Додаткові ризики створюють перебої з постачанням нафти та обмежений рух танкерів через Червоне море.

Факти ICTV дізнавалися у аналітика консалтингової компанії Нафторинок Олександра Сіренка, скільки коштує дизель сьогодні та чому світовий ринок опинився під тиском.

Ціна на дизель сьогодні в Україні

За даними консалтингової компанії Нафторинок, станом на 22 вересня середня вартість літра на АЗС становить 98,74 грн. Залежно від міста та мережі заправок ціна відрізняється: найдешевші пропозиції починаються приблизно від 95-96 грн, а на окремих АЗС літр дизельного пального коштує близько 100 грн.

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Дизель: ціни на АЗС у Києві

У Києві зараз такі ціни на дизель на АЗС:

WOG — 99,90 грн/л;

ОККО — 99,90 грн/л;

Укрнафта — 97,90 грн/л;

KLO — 99,80 грн/л;

UPG — 97,90 грн/л;

БРСМ — 95,99 грн/л.

Скільки коштує дизель сьогодні у Харкові

У Харкові ціна на дизельне пальне зараз також відрізняється залежно від мережі:

ОККО — 99,90 грн/л;

Укрнафта — 97,90 грн/л;

БРСМ — 96,99 грн/л;

UPG — 97,90 грн/л;

Оvis — 99,60 грн/л;

Marshal — 97,90 грн/л.

Тобто різниця між окремими мережами в одному місті становить кілька гривень за літр.

Чому дизель дорожчає

Одним із чинників нинішньої ситуації стали проблеми зі світовими поставками дизельного пального. У березні-серпні експорт дизпального з Близького Сходу скоротився вдвічі порівняно з аналогічним періодом минулого року. У середньому він становив близько 800 тис. барелів на добу.

Для європейського ринку цей напрямок постачання має велике значення. У 2025 році на Близький Схід припадало майже 41% імпорту дизельного пального до Європи.

Подальші перебої з перевезеннями через Червоне море здатні посилити напруження на світовому ринку дизелю. Серед основних обмежень є недостатні потужності нафтопереробки.

Запаси дизпального в Європі залишаються низькими

На ситуацію з поставками накладається рівень запасів. У липні запаси дизпального в районі Амстердам-Роттердам-Антверпен, який є одним із головних центрів зберігання пального, були на 16% нижчими за середній показник за останні п’ять років.

Низькі запаси фіксують і в Сінгапурі. Протягом останніх кількох тижнів вони становили в середньому близько 8,2 млн барелів дистилятів. Середній показник за 2025 рік був вищим, близько 9,6 млн барелів.

Представники галузі очікують, що обмежені світові поставки дизельного пального зберігатимуться протягом зими.

Що відбувається з поставками нафти

За даними Нафторинку, окремим фактором залишається ситуація із саудівською нафтою. Після атак хуситів була пошкоджена третя насосна станція нафтопроводу Схід-Захід поблизу аеропорту Ер-Ріяда. За даними Rystad Energy, два європейські НПЗ уже отримали повідомлення, що в жовтні не отримають заплановані обсяги саудівської нафти.

У понеділок торги ф’ючерсами на нафту Brent закрилися на рівні $100 за барель. Проте ситуацію нафтопроводу наразі оцінюють як контрольовану. Saudi Aramco планує відновити його роботу приблизно за шість тижнів, хоча цей строк залежатиме від подальшого розвитку ситуації.

Раніше також призупинялися відвантаження нафти в саудівському порту Янбу на Червоному морі. Частину ресурсу звідти транспортують через єгипетський трубопровід SUMED до термінала Сіді-Керір, звідки нафту відправляють до Європи, зокрема до Польщі.

Через скорочення саудівських поставок польська Orlen додатково законтрактувала 16 партій нафти з Норвегії, Великої Британії, Алжиру та інших країн.

Чи стабілізувалися перевезення через морські протоки

Судноплавство через Червоне море залишається обмеженим. У період з 8 до 14 вересня через Суецьку затоку пройшли лише чотири дуже великі нафтові танкери.

Рух нафтових танкерів через Ормузьку протоку частково відновився. Обсяги зросли до понад 6 млн барелів на добу після мінімального рівня попереднього тижня.

Проте поки не зрозуміло, чи буде це відновлення стабільним. Упродовж цього періоду повідомлялося також про нові атаки на комерційні судна.

Що буде з ціною дизелю далі

Найближча динаміка цін залежатиме від того, як змінюватимуться світові поставки дизельного пального, ситуація з нафтою та морськими перевезеннями.

Наразі світовий ринок залишається під тиском через скорочення експорту з Близького Сходу, низькі запаси та обмежені можливості нафтопереробки. Саме ці фактори визначатимуть, наскільки довго зберігатиметься високий рівень цін на дизель.

В Україні це вже позначилося на вартості пального, адже ціна на дизель сьогодні на більшості АЗС поступово наближається до 100 грн за літр, хоча між мережами та містами залишається помітна різниця.

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