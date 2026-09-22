Україна отримала $841 млн від Світового банку під гарантії уряду Канади. Залучені фінансові ресурси будуть спрямовані на покриття видатків державного бюджету, зокрема, на виплату пенсій.

Про це повідомляє прем’єр-міністр України Сергій Корецький.

Україна залучила $841 млн від Світового банку

За словами очільника уряду, гроші вдалося залучити в межах масштабної ініціативи Світового банку Peace in Ukraine за домовленостями, яких вдалося досягнути у вересні.

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Завдяки цьому надходженню загальний обсяг проєкту Peace in Ukraine сягнув уже $54,3 млрд.

На сьогодні це найбільший інвестиційний проєкт у історії Світового банку та один із ключових інструментів для підтримки макрофінансової стійкості України в умовах повномасштабного вторгнення.

Прем’єр-міністр висловив вдячність міжнародним партнерам за послідовну та критично важливу допомогу в період суттєвого навантаження на державний кошторис.

— Дякую уряду Канади та Світовому банку за важливу і своєчасну допомогу Україні в умовах значного дефіциту бюджету, — наголосив Корецький.

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