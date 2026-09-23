Представители Европейского Союза сообщили Украине, что перед выделением дополнительных средств хотят увидеть прогресс в принятии нового законодательства.

На этом фоне встреча президента Украины Владимира Зеленского и председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке во вторник прошла в напряженной обстановке, пишет Bloomberg со ссылкой на данные осведомленного собеседника.

Встреча Зеленского и фон дер Ляйен: подробности

По словам источника, украинская сторона выразила обеспокоенность перспективой эскалации со стороны России в течение зимы, учитывая ограниченные возможности противовоздушной обороны для защиты украинских городов.

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Кроме того, представители Украины были возмущены тем, что ЕС согласился снять санкции с двух российских олигархов в рамках соглашения о продлении санкций.

После встречи фон дер Ляйен написала в соцсети X, что Украина получит дополнительную оборонную поддержку. В то же время дальнейшую бюджетную помощь она связала с продвижением реформ в Верховной Раде.

– Поступает дополнительная оборонная поддержка. И по мере продвижения реформ в Верховной Раде – также и дополнительная бюджетная поддержка. В этом календарном году у нас еще есть в распоряжении 37 млрд евро, – заявила председатель Еврокомиссии.

После более чем четырех лет полномасштабной войны между Киевом и его ключевыми союзниками начинает нарастать напряженность на фоне перспективы еще одной сложной зимы под российскими атаками.

Украина все больше разочаровывается нежеланием некоторых европейских союзников поставлять критически важные перехватчики, которые Киев мог бы использовать против российских ракет. В то же время европейцы раздражаются из-за растущих требований по финансированию.

Почему Украина просит ЕС о дополнительном финансировании

Украина обратилась к союзникам с просьбой помочь покрыть непредвиденный дефицит бюджета в размере около 26 млрд евро (30 млрд долларов).

Также Киев попросил Евросоюз ускорить выделение кредита на 90 млрд евро. Эта помощь должна обеспечить финансовые потребности Украины до конца следующего года.

В то же время в ЕС выразили возражения по поводу некоторых украинских расчетов и предложили, чтобы к дополнительному финансированию присоединились другие партнеры, в частности Канада, Норвегия и Япония.

Зеленский сообщил журналистам, что команды Украины и ЕС вновь встретятся через 7–10 дней для продолжения переговоров по этому вопросу. Президент выразил надежду, что решение удастся найти.

По его словам, европейцы также впервые признали, что видят рост рисков агрессивных действий России против других стран Европы.

Напомним, 18 сентября стало известно, что Европейская комиссия выделяет Украине еще €3,3 млрд на закупку беспилотников и ракет.

Новый транш предоставляется в рамках кредитной программы поддержки Украины общим объемом €90 млрд.

А уже 22 сентября премьер Сергей Корецкий сообщил, что Украина получила $841 млн от Всемирного банка под гарантии правительства Канады. Привлеченные финансовые ресурсы будут направлены на покрытие расходов государственного бюджета, в частности на выплату пенсий.

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