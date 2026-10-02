Государственный бюджет Украины в 2026 году остается дефицитным. Из-за нехватки средств украинцев волнует не только своевременность социальных выплат, но и то, хватит ли государству ресурсов для выплат военнослужащим.

Факты ICTV выясняли, что известно о финансировании военных выплат в октябре, когда военнослужащие должны получить деньги и какое решение приняло правительство.

Будут ли задержки выплат военнослужащим

В конце сентября народный депутат Богдан Кицак заявлял, что проблем с финансированием денежного обеспечения военнослужащих нет. По его словам, выплаты военнослужащим относятся к защищенным расходам бюджета, поэтому их финансируют в первую очередь.

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— Зарплаты, в частности и бюджетникам, и на обеспечение денежного обеспечения наших военнослужащих, Сил безопасности и обороны — это защищенные статьи расходов. Они идут в первую очередь, — отметил Кицак.

Он также сообщал журналистам Новини.Live, что финансовый ресурс для выплат военнослужащим предусмотрен до конца 2026 года.

То есть, несмотря на дефицит бюджета, денежное обеспечение военнослужащих остается среди расходов, которые государство должно финансировать в приоритетном порядке.

В каких числах происходит финансирование выплат военнослужащим

В октябре военнослужащие должны получить денежное обеспечение за предыдущий месяц. Деньги поступят до 20 числа.

Если финансирование поступает в воинскую часть позже, денежное обеспечение выплачивают в течение трех дней после получения средств.

Поэтому единой даты, когда деньги одновременно зачислят всем военнослужащим, нет. День выплаты зависит от поступления финансирования в конкретную воинскую часть.

Было ли финансирование выплат военнослужащим в октябре

В начале октября правительство приняло решение, которое должно обеспечить необходимый ресурс для выплат военнослужащим и их семьям.

Кабинет министров по инициативе Министерства обороны перераспределил 50,1 млрд грн из резерва бюджета, предусмотренного для сектора безопасности и обороны.

Средства направят на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих и другие социальные выплаты.

По данным правительства, это решение должно позволить обеспечить финансирование выплат военнослужащим в октябре своевременно и в полном объеме.

Сколько средств направили на выплаты в сентябре

Напомним, 4 сентября Кабинет министров перераспределил 33,6 млрд грн из резерва сектора безопасности и обороны для обеспечения выплат военнослужащим и членам их семей.

Из них 25,9 млрд грн направили на ежемесячное денежное обеспечение военнослужащих ВСУ. Еще 7,7 млрд грн предназначили для единовременной помощи в случае гибели, инвалидности или частичной утраты трудоспособности военнослужащего.

В октябре сумма нового перераспределения составляет 50,1 млрд грн, то есть на 16,5 млрд грн больше, чем в сентябре.

Какие выплаты предусмотрены военнослужащим

Основой является ежемесячное денежное обеспечение военнослужащего. Кроме него, законодательство предусматривает дополнительные выплаты и социальные гарантии в зависимости от обстоятельств прохождения службы.

Отдельно государство выплачивает помощь семьям военнослужащих в случае гибели, а также предусматривает выплаты в случае установления инвалидности или частичной утраты трудоспособности.

Для военнослужащих, которые проходят лечение или реабилитацию в стационарных условиях, также действуют отдельные гарантии по сохранению денежного обеспечения. Ранее вступил в силу закон, предусматривающий сохранение такой выплаты на весь период стационарного лечения или реабилитации.

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