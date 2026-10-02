Державний бюджет України у 2026 році залишається дефіцитним. Через брак коштів українців хвилює не лише своєчасність соціальних виплат, а й те, чи вистачить державі ресурсу для виплат військовослужбовцям.

Факти ICTV з’ясовували, що відомо про фінансування військових виплат у жовтні, коли військовослужбовці мають отримати гроші та яке рішення ухвалив уряд.

Чи будуть затримки виплат військовим

Наприкінці вересня народний депутат Богдан Кицак заявляв, що проблем із фінансуванням грошового забезпечення військовослужбовців немає. За його словами, виплати військовим належать до захищених видатків бюджету, тому їх фінансують першочергово.

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— Зарплати, зокрема і бюджетникам, і на забезпечення грошового забезпечення наших військовослужбовців, Сил безпеки і оборони — це захищені статті видатків. Вони йдуть першочергово, — зазначив Кицак.

Він також повідомляв журналістам Новини.Live, що фінансовий ресурс для виплат військовослужбовцям передбачений до кінця 2026 року.

Тобто, попри дефіцит бюджету, грошове забезпечення військових залишається серед видатків, які держава має фінансувати у пріоритетному порядку.

В яких числах відбувається фінансування виплат військовим

У жовтні військовослужбовці мають отримати грошове забезпечення за попередній місяць. Гроші надійдуть до 20 числа.

Якщо фінансування надходить до військової частини пізніше, грошове забезпечення виплачують протягом трьох днів після отримання коштів.

Тому єдиної дати, коли гроші одночасно зарахують усім військовослужбовцям, немає. День виплати залежить від надходження фінансування до конкретної військової частини.

Чи було фінансування виплат військовим у жовтні

На початку жовтня уряд ухвалив рішення, яке має забезпечити необхідний ресурс для виплат військовослужбовцям та їхнім родинам.

Кабінет Міністрів за ініціативою Міністерства оборони перерозподілив 50,1 млрд грн із резерву бюджету, передбаченого для сектору безпеки і оборони.

Кошти спрямують на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців та інші соціальні виплати.

За даними уряду, це рішення має дозволити здійснити фінансування виплат військовим у жовтні своєчасно та в повному обсязі.

Скільки коштів спрямували на виплати у вересні

Нагадаємо, що 4 вересня Кабінет Міністрів перерозподілив 33,6 млрд грн із резерву сектору безпеки і оборони для забезпечення виплат військовим та членам їхніх сімей.

Із них 25,9 млрд грн спрямували на щомісячне грошове забезпечення військовослужбовців ЗСУ. Ще 7,7 млрд грн призначили для одноразової допомоги у разі загибелі, інвалідності або часткової втрати працездатності військового.

У жовтні сума нового перерозподілу становить 50,1 млрд грн, тобто на 16,5 млрд грн більше, ніж у вересні.

Які виплати передбачені військовослужбовцям

Основою є щомісячне грошове забезпечення військовослужбовця. Окрім нього, законодавство передбачає додаткові виплати та соціальні гарантії залежно від обставин проходження служби.

Окремо держава виплачує допомогу сім’ям військовослужбовців у разі загибелі, а також передбачає виплати у випадку встановлення інвалідності або часткової втрати працездатності.

Для військових, які проходять лікування або реабілітацію у стаціонарних умовах, також діють окремі гарантії щодо збереження грошового забезпечення. Раніше набув чинності закон, який передбачає збереження такої виплати за весь період стаціонарного лікування або реабілітації.

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