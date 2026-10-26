В Україні продовжує діяти воєнний стан і загальна мобілізація, у межах якої військовозобов’язані громадяни підлягають призову. Водночас держава передбачила механізм бронювання для працівників підприємств, які забезпечують критично важливі функції для економіки та країни.

Такі працівники можуть отримати відстрочку від мобілізації, однак лише за умови дотримання визначених критеріїв. Одним із ключових серед них є рівень заробітної плати.

Яка зарплата для бронювання в Україні у 2026 році, читайте в нашому матеріалі.

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Як змінився зарплатний поріг для бронювання працівників у 2026 році

З літа 2026 року для бронювання працівників критично важливих підприємств діє підвищений зарплатний критерій. Відповідно до постанови Кабінету міністрів України № 76, зарплата заброньованого працівника та середня зарплата на підприємстві мають відповідати рівню не менше трьох мінімальних зарплат.

У 2026 році це 25 941 грн до сплати податків. Для підприємств на визначених прифронтових територіях передбачено окремий поріг — 21 617,50 грн.

Однак 23 жовтня Кабінет міністрів повідомив про перегляд системи бронювання. Уряд вирішив відокремити статус критично важливого підприємства від його економічних показників, переглянути галузеві та регіональні критерії критичності й оновити граничну кількість працівників, яких можна бронювати на окремих підприємствах.

Зокрема, для підприємств оборонно-промислового комплексу та паливно-енергетичного сектору граничний рівень бронювання визначили на рівні 95% військовозобов’язаних працівників. Для персоналу, безпосередньо залученого до виробництва, оборонних контрактів і підтримки критичної інфраструктури, передбачили можливість повного бронювання.

Для координації цих процесів уряд також створив Координаційний центр з організації бронювання. Він узгоджуватиме галузеві та регіональні критерії критичності й розглядатиме звернення щодо збільшення квоти бронювання.

Винятки та особливі правила: кого не стосується загальна вимога

Водночас правило 3 мінімальних зарплат застосовується не до всіх. Постанова Кабінету Міністрів України №76 передбачає низку винятків.

Зокрема, вимога щодо індивідуального рівня оплати не поширюється на:

державні та комунальні підприємства і установи;

компанії з державною або комунальною часткою понад 50%;

резидентів Дія City;

релігійні організації;

підприємства енергетичного сектору, які постраждали через війну;

операторів критичної інфраструктури та газорозподільні підприємства;

окремі державні енергетичні та охоронні структури.

Для цих категорій діють інші підходи до оцінки оплати праці. Зокрема, важливим показником стає середня зарплата по підприємству. Вона має відповідати або середньому рівню в регіоні (для пільгових категорій), або загальній нормі 3 мінімальних зарплати.

Тобто навіть якщо зарплата для бронювання працівників не встановлюється, роботодавець усе одно має підтримувати загальний рівень оплати на достатньому рівні.

Що це означає для бізнесу та працівників

Найбільше ризиків у приватного сектору, де рівень офіційних зарплат часто наближається до мінімального порогу або трохи його перевищує. Якщо компанії не переглянуть систему оплати праці, частина працівників може втратити бронювання автоматично.

Для роботодавців це означає необхідність заздалегідь планувати витрати та коригувати зарплатну політику. Для працівників — уважно стежити за тим, чи відповідає їхній дохід новим вимогам, адже саме від цього залежить збереження статусу.

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