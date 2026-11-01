Стоимость евро в Украине зависит не только от ситуации на внутреннем валютном рынке. Во многом на нее влияет изменение соотношения европейской и американской валют на мировых торгах. Поэтому даже при относительно спокойной ситуации в Украине курс евро может заметно колебаться.

Факты ICTV узнавали у председателя правления Глобус Банка и вице-президента Ассоциации украинских банков Сергея Мамедова, что будет с курсом евро в ноябре 2026 года и стоит ли ожидать резких изменений.

Что будет с евро в ноябре 2026 года

По мнению Мамедова, ситуация на валютном рынке Украины в ноябре в целом останется прогнозируемой, хотя экономические и военные риски никуда не исчезнут.

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На стоимость евро будет влиять не только ситуация на международных торгах, но и потребность украинского бизнеса в иностранной валюте. Война, повреждение предприятий, проблемы с логистикой и расходы на восстановление инфраструктуры создают дополнительное давление на экономику.

Еще один фактор — внешняя торговля. По приведенным банкиром данным, за девять месяцев товарный дефицит Украины достиг около $45,5 млрд, а импорт почти в 2,5 раза превысил экспорт. В таких условиях спрос на иностранную валюту остается значительным.

Влияет и инфляция. По предположению Мамедова, после роста потребительских цен на 2,1% в сентябре инфляция в октябре может составить до 2%. В годовом измерении это соответствует примерно 11–11,2%.

— Рост цен на товары и услуги, в частности из-за увеличения расходов бизнеса, остается одним из рисков для экономической стабильности, — предупредил эксперт.

Сколько будет стоить евро в ноябре: возможны ли резкие колебания курса

Оценивая перспективы ноября, Мамедов не ожидает значительных курсовых потрясений. Но это не означает, что стоимость европейской валюты останется неизменной.

В отличие от ситуации, когда курс во многом зависит от внутреннего спроса на валюту, для евро особое значение имеет международное соотношение валют. Поэтому изменения на мировых рынках могут отражаться на украинском курсе даже без резкого ухудшения ситуации внутри страны.

Дополнительным фактором может стать поведение населения. Из-за военных рисков и неопределенности украинцы могут активнее покупать наличную валюту, пытаясь сохранить сбережения. Однако кратковременное увеличение спроса не обязательно приводит к дефициту наличной валюты или длительному росту курса.

Какую роль будет играть финансовая ситуация в Украине

Внутренние экономические условия останутся важными для валютного рынка. В частности, на начало октября международные резервы Украины составляли $47,1 млрд. По оценке Мамедова, этого объема хватит примерно на четыре месяца будущего импорта.

Банкир также подчеркивает важность регулярного поступления международной финансовой помощи. Она необходима для поддержания бюджетного равновесия и сохранения возможностей государства обеспечивать финансовую стабильность.

Отдельное значение имеет устойчивость банковской системы. Даже во время отключений электроэнергии банки продолжают обеспечивать доступ к основным услугам благодаря резервному питанию, альтернативным каналам связи и дистанционному обслуживанию клиентов.

По словам Мамедова, стабильная работа банков помогает сохранять доверие к финансовой системе и уменьшает основания для панических решений. Однако для прогнозирования курса евро не менее важно следить за его динамикой на международных рынках.

Прогноз курса евро в ноябре

По прогнозу Сергея Мамедова, в течение ноября европейская валюта в Украине будет стоить от 50 до 53 грн за евро.

Одним из главных факторов, определяющих ее стоимость, станет соотношение евро к доллару на международных рынках. Именно оно во многом влияет на то, сколько гривен будет стоить европейская валюта в Украине.

— В январе–сентябре 2026 года соотношение евро к доллару преимущественно находилось в пределах 1,14–1,18. В отдельные периоды европейская валюта укреплялась почти до отметки 1,20 доллара за евро, — напомнил эксперт.

Однако в октябре ситуация изменилась. Соотношение снизилось примерно до 1,118–1,13. Это свидетельствует об укреплении американской валюты на мировом рынке.

Для украинцев такая динамика имеет практическое значение. Если евро слабеет по отношению к доллару, это может сдерживать его подорожание в гривне. Если же европейская валюта снова начнет укрепляться на международных торгах, украинский курс может реагировать на эти изменения.

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