Вартість євро в Україні залежить не лише від ситуації на внутрішньому валютному ринку. Значною мірою на неї впливає те, як змінюється співвідношення європейської та американської валют на світових торгах. Тому навіть за відносно спокійної ситуації в Україні курс євро може помітно коливатися.

Факти ICTV дізнавалися у голови правління Глобус Банку та віцепрезидента Асоціації українських банків Сергія Мамедова, що буде з курсом євро у листопаді 2026 року та чи варто очікувати різких змін.

Що буде з євро у листопаді 2026 року

На думку Мамедова, ситуація на валютному ринку України у листопаді загалом залишатиметься прогнозованою, хоча економічні та воєнні ризики нікуди не зникнуть.

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На вартість євро впливатимуть не лише міжнародні торги, а й потреба українського бізнесу в іноземній валюті. Війна, пошкодження підприємств, проблеми з логістикою та витрати на відновлення інфраструктури створюють додатковий тиск на економіку.

Ще один чинник — зовнішня торгівля. За наведеними банкіром даними, за дев’ять місяців товарний дефіцит України сягнув близько $45,5 млрд, а імпорт майже у 2,5 раза перевищив експорт. За таких умов попит на іноземну валюту залишається значним.

Впливає й інфляція. За припущенням Мамедова, після зростання споживчих цін на 2,1% у вересні інфляція в жовтні може становити до 2%. У річному вимірі це відповідає приблизно 11-11,2%.

— Подорожчання товарів і послуг, зокрема через збільшення витрат бізнесу, залишається одним із ризиків для економічної стабільності, — попередив експерт.

Скільки коштуватиме євро у листопаді: чи можливі різкі коливання курсу

Оцінюючи перспективи листопада, Мамедов не очікує значних курсових потрясінь. Але це не означає, що вартість європейської валюти залишатиметься незмінною.

На відміну від ситуації, коли курс значною мірою залежить від внутрішнього попиту на валюту, для євро особливе значення має міжнародне співвідношення валют. Тому зміни на світових ринках можуть позначатися на українському курсі навіть без різкого погіршення ситуації всередині країни.

Додатковим чинником може стати поведінка населення. Через воєнні ризики та невизначеність українці можуть активніше купувати готівкову валюту, намагаючись зберегти заощадження. Проте короткочасне збільшення попиту не обов’язково призводить до дефіциту готівки або тривалого зростання курсу.

Яку роль відіграватиме фінансова ситуація в Україні

Внутрішні економічні умови залишатимуться важливими для валютного ринку. Зокрема, на початок жовтня міжнародні резерви України становили $47,1 млрд. За оцінкою Мамедова, цього обсягу вистачить приблизно на чотири місяці майбутнього імпорту.

Банкір також наголошує на важливості регулярного надходження міжнародної фінансової допомоги. Вона потрібна для підтримання бюджетної рівноваги та збереження можливостей держави забезпечувати фінансову стабільність.

Окреме значення має стійкість банківської системи. Навіть під час відключень електроенергії банки продовжують підтримувати доступ до основних послуг завдяки резервному живленню, альтернативним каналам зв’язку та дистанційному обслуговуванню клієнтів.

За словами Мамедова, стабільна робота банків допомагає зберігати довіру до фінансової системи та зменшує підстави для панічних рішень. Проте для прогнозування курсу євро не менш важливо стежити за його динамікою на міжнародних ринках.

Прогноз курсу євро у листопаді

За прогнозом Сергія Мамедова, протягом листопада європейська валюта в Україні коштуватиме від 50 до 53 грн за євро.

Одним із головних чинників, які визначатимуть її вартість, стане співвідношення євро до долара на міжнародних ринках. Саме воно значною мірою впливає на те, скільки гривень коштуватиме європейська валюта в Україні.

— У січні-вересні 2026 року співвідношення євро до долара переважно перебувало в межах 1,14-1,18. В окремі періоди європейська валюта зміцнювалася майже до позначки 1,20 долара за євро, — нагадав експерт.

Однак у жовтні ситуація змінилася. Співвідношення знизилося приблизно до 1,118-1,13. Це свідчить про посилення американської валюти на світовому ринку.

Для українців така динаміка має практичне значення. Якщо євро слабшає відносно долара, це може стримувати його подорожчання в гривні. Якщо ж європейська валюта знову почне зміцнюватися на міжнародних торгах, український курс може реагувати на ці зміни.

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