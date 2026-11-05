Некоторые украинские монеты, особенно копейки, могут иметь значительную ценность для коллекционеров. В частности, это монеты, выпущенные ограниченным тиражом или с браком.

Факты ICTV узнавали, какие монеты можно выгодно продать в 2026 году.

Какие монеты можно выгодно продать

В оценке стоимости важным является год выпуска, например первые годы независимости, когда еще не было налажено производство.

Сейчас смотрят

Монеты с ошибками чеканки, такими как двойное изображение, смещение элементов или отсутствие деталей, считаются уникальными и ценятся среди нумизматов.

Состояние монеты играет важную роль в ее стоимости. Монеты в идеальном состоянии, без царапин и повреждений, стоят намного дороже, чем те, что были в обращении.

Монеты, которые можно выгодно продать в 2026 году: обзор

Ценность представляют не все монеты. По данным сайта Монеты-ягодки, стоимость самой дорогой украинской монеты, которую сейчас можно приобрести, составляет 30 000 грн. Это монета номиналом 2 копейки 1992 года выпуска. Столько же стоит монета номиналом 1 грн 1992 года. Кстати, почти все номиналы монет 1992 года высоко оцениваются нумизматами и коллекционерами. На аукционах их покупают за большие деньги, которые превышают ориентировочную стоимость.

От 17 000 до 80 000 грн можно получить за монету номиналом 2 копейки 1992 года. Стоит отметить, что это была пробная партия, которую не запустили в обращение. Первые несколько таких копеек были изготовлены из алюминия и чеканились на Луганском станкостроительном заводе. Но из-за ошибки узких захватов эти копейки получили узкий венок. Эти две копейки в каталоге имеют отметку 1ГА.

В перечень монет, которые можно выгодно продать, включены 5 копеек 1992 года. За нее можно получить до 15 000 грн. В отличие от двух копеек, 5 копеек — это оборотный номинал. Наиболее распространенной является разновидность 1.1ААм, которая имеет мелкую насечку гурта, но именно такие 5 копеек совсем ничего не стоят.

Однако есть три редкие разновидности монеты 5 копеек 1992 года выпуска. Такую монету можно различить по внешнему виду: на аверсе содержится изображение трезубца и надпись Украина с датой выпуска монеты, на реверсе указан номинал 5 копеек. Редкий вариант имеет крупную насечку гурта и обозначается в каталоге 1.1ААк.

10 копеек 1992 года выпуска можно продать до 50 000 грн. Они также чеканились на Луганском станкостроительном заводе, но из-за разных типов штемпелей есть огромное количество разновидностей этих копеек. Именно от особенностей зависит и стоимость этой монеты. К самым дорогим можно отнести разновидности 1.14ГАм, 1.34АБм, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг, 4ВАм.

25 копеек 1992 года можно продать за 16+ 000 грн. Но ценятся только те образцы, которые имеют вдавленный трезубец. Это связано с тем, что их чеканили английскими штемпелями, и иногда их среди нумизматов называют “английским чеканом”. Именно эти монеты были изготовлены с ошибками и не попали в оборот. До 20 000 грн могут предложить за монету номиналом 25 копеек 3ГАм.

А 50 копеек 1992 года можно продать за 11 000 грн. Самыми ценными считаются образцы, которые чеканились в 1992 году во время налаживания производства этих монет. Первые из них изготавливались с гладким гуртом, то есть без засечек по ободку монеты. Это разновидности 3ВАг и 3(1)ВАг.

Одну гривну 1992 года можно продать за 20 000 грн. Эти монеты также считаются пробными, поскольку они чеканились во время наладки оборудования. Самым ценным считается вариант 1.1 ААг с гладким ободком 1992 года выпуска. Некоторые нумизматы предлагают за эту монету до 37 000 грн.

Одной из самых дорогих разновидностей является 1 грн 1992 года 2ААд. Считается, что ее перечеканили из 5 копеек СССР.

Но не только монеты 1992 года можно выгодно продать. За 16 000 грн можно продать монету номиналом 1 грн 1995 года выпуска. Это версия 2АА2, с тремя точками на гурте.

В 1996 году также выпустили монеты, которые можно выгодно продать. В частности, это одна копейка, которую можно продать за 3 000 грн. Одну гривну этого же года выпуска можно продать за 8 000 грн. Это вариант с гладким гуртом.

В 1994 году выпустили несколько ценных монет, которые стоят достаточно дорого. В частности, это 1 копейка, которую можно продать за 8 000 грн. Именно этот вариант изготавливался из нержавеющей стали. 50 копеек 1994 года выпуска можно продать за 14 000 грн. Эта монета имеет 8 насечек. То есть ободок этой монеты частично гладкий, а частично с насечками.

В 2001 году также изготавливали ценные монеты. 10 копеек 2001 года изготовления можно продать за 2 000 грн. Столько же стоит 25 и 50 копеек этого года выпуска. Самой ценной монетой, которая выпускалась в 2001 году, является вариант 1 гривны. Она имеет гладкий гурт, а также уменьшенный рисунок аверса. Ее цена 5 000 грн.

Джерело: Монети ягідки

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.