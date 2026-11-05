Деякі українські монети, особливо копійки, можуть мати значну цінність для колекціонерів. Зокрема, це монети, випущені обмеженим тиражем або з браком.

Факти ICTV дізнавалися, які монети можна вигідно продати у 2026 році.

Які монети можна вигідно продати

У оцінці вартості важливим є рік випуску, наприклад перші роки незалежності, коли ще не було налагоджено виробництво.

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Монети з помилками карбування, такими як подвійне зображення, зміщення елементів або відсутність деталей, вважаються унікальними і ціняться серед нумізматів.

Стан монети відіграє важливу роль у її вартості. Монети в ідеальному стані, без подряпин і пошкоджень, коштують набагато дорожче, ніж ті, що були в обігу.

Монети, які можна вигідно продати у 2026 році: огляд

Цінність представляють не всі монети. За даними сайту Монети-ягідки, вартість найдорожчої української монети, яку зараз можна придбати, становить 30 000 грн. Це монета номіналом 2 копійки 1992 року випуску. Стільки ж коштує монета номіналом 1 грн 1992 року. До речі, майже всі номінали монет 1992 року високо оцінюються нумізматами та колекціонерами. На аукціонах їх купують за великі гроші, які перевищують орієнтовну вартість.

Проте важливий не лише рік карбування монет, а й різновид штемпелів, за допомогою яких їх виготовляли. Зокрема, рідкісними вважаються різновиди однієї копійки 1992 року. Умовне позначення таких монет: 1.11 АЕ, 1.2АА, 1.35АА. Вартість цих монет становить 14 000 грн. Розпізнати їх можна за деякими особливостями карбування: вони мають ступінчасту верхівку листків на зворотному боці, а також фактурні маленькі ягідки по обідку.

Від 17 000 до 80 000 грн можна отримати за монету номіналом 2 копійки 1992 року. Варто зазначити, що це була пробна партія, яку не запустили в обіг. Перші декілька таких копійок були виготовлені з алюмінію та карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі. Але через помилку вузьких захватів ці копійки отримали вузенький вінок. Ці дві копійки в каталозі мають позначку 1ГА.

До переліку монет, які можна вигідно продати, включено 5 копійок 1992 року. За неї можна отримати до 15 000 грн. На відміну від двох копійок, 5 копійок – це обіговий номінал. Найбільш поширеним є різновид 1.1ААм, який має дрібну насічку гурту, але саме такі 5 копійок зовсім нічого не коштують.

Проте є три рідкісні різновиди монети 5 копійок 1992 року випуску. Таку монету можна розрізнити за зовнішнім виглядом: на аверсі міститься зображення тризуба та напис Україна з датою випуску монети, на реверсі вказано номінал – 5 копійок. Рідкісний варіант має велику насічку гурта і позначається в каталозі 1.1ААк.

10 копійок 1992 року випуску можна продати до 50 000 грн. Вони також карбувалися на Луганському верстатобудівному заводі, але через різні типи штемпелів є величезна кількість різновидів цих копійок. Саме від особливостей залежить і вартість цієї монети. До найдорожчих можна віднести різновиди 1.14ГАм, 1.34АБм, 2.21ВАк, 3.11ДАм, 3.12ДАм, 3.31ЖАг, 4ВАм.

25 копійок 1992 року можна продати за 16 000 грн. Але цінуються лише ті зразки, які мають вдавлений тризуб. Це пов’язано з тим, що їх карбували англійськими штемпелями, і іноді серед нумізматів їх називають “англійським чеканом”. Саме ці монети були виготовлені з помилками та не потрапили в обіг. До 20 000 грн можуть запропонувати за монету номіналом 25 копійок 3ГАм.

А 50 копійок 1992 року можна продати за 11 000 грн. Найціннішими вважаються зразки, які карбувалися в 1992 році під час налагодження виробництва цих монет. Перші з них виготовлялися з гладеньким гуртом, тобто без зарубок по обідку монети. Це різновиди 3ВАг та 3(1)ВАг.

Одну гривню 1992 року можна продати за 20 000 грн. Ці монети також вважаються пробними, адже вони карбувалися під час налагодження обладнання. Найціннішим вважається варіант 1.1 ААг з гладким обідком 1992 року випуску.

Одним з найдорожчих різновидів є 1 грн 1992-го року 2ААд. Вважається, що її перекарбували з 5 копійок СРСР.

Але не лише монети 1992 року можна вигідно продати. За 16 000 грн можна продати монету номіналом 1 грн 1995 року випуску. Це версія 2АА2, з трьома крапками на гурті.

У 1996 році також випустили монети, які можна вигідно продати. Зокрема, це одна копійка, яку можна продати за 3 000 грн. Одну гривню цього ж року випуску можна продати за 8 000 грн. Це варіант з гладким гуртом.

У 1994 році випустили декілька цінних монет, які коштують досить дорого. Зокрема, це 1 копійка, яку можна продати за 8 000 грн. Саме цей варіант виготовлявся з нержавіючої сталі. 50 копійок 1994 року випуску можна продати за 14 000 грн. Ця монета має 8 насічок. Тобто обідок цієї монети частково гладенький, а частково з насічками.

У 2001 році також виготовляли цінні монети. 10 копійок 2001 року виготовлення можна продати за 2 000 грн. Стільки ж коштує 25 та 50 копійок цього року випуску. Найціннішою монетою, яка випускалася у 2001 році, є варіант 1 гривні. Вона має гладенький гурт, а також зменшений малюнок аверса. Її ціна 5 000 грн.

Джерело: Монети ягідки

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