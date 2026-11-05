Осенью каштаны покрывают тротуары, парки и аллеи. Для большинства людей это просто примета сезона. Но собранные плоды можно не только использовать для поделок, но и сдать заготовителям, получив за них деньги.

Сезон сбора каштанов в Украине продолжается. Поэтому желающие немного подзаработать могут воспользоваться этой возможностью. В разных городах работают пункты приема, а объявления о закупке регулярно появляются на онлайн-площадках. Правда, цена зависит от региона, качества плодов и количества, которое человек готов сдать.

Факты ICTV выяснили, за сколько можно продать каштаны в 2026 году, где их принимают и сколько реально заработать на сборе.

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Сколько стоит килограмм каштанов в 2026 году

Единой цены на каштаны в Украине нет. По данным местных СМИ и объявлений о закупке, заготовители предлагают от 4 до 12 грн за килограмм. Однако самые высокие тарифы обычно действуют для крупных партий.

Цены в отдельных городах отличаются:

Сумы — около 5 грн/кг. Такую сумму называли Суспільному работники местных пунктов приема. Один из сборщиков рассказал, что принес около 44 кг каштанов и сдавал их по цене 5 грн за килограмм.

Ровно — 6 грн/кг. По такой цене местные предприниматели принимают каштаны у населения. Пункты работают в разных микрорайонах города.

Черкассы — 4-8 грн/кг. Стоимость зависит от пункта приема. Один из местных заготовителей платит 8 грн за килограмм. За 20 кг человек получает 160 грн.

Луцк — 6 грн/кг. Каштаны можно привезти самостоятельно по предварительной договоренности. Если собрать от 20 кг, в городе и близлежащих селах их могут забрать.

Полтава — до 10 грн/кг. Такую цену указывали в объявлении о закупке. Но покупатель готов самостоятельно приехать только за партией от 100 кг.

Лубны и Диканька — до 12 грн/кг. Такие предложения есть в объявлениях об оптовой закупке. Поэтому сдать небольшое количество по этой цене не получится.

Таким образом, если человек хочет собрать каштаны возле дома и сдать их в местный пункт, стоит ориентироваться примерно на 5-8 грн за килограмм. Более высокую цену предлагают преимущественно за большие объемы.

Где принимают каштаны и сколько нужно собрать

Заготовка каштанов в Украине происходит как через стационарные пункты, так и по объявлениям частных покупателей. Условия у них разные. Одни принимают плоды у местных жителей небольшими партиями, другие работают только с оптовыми поставщиками.

Например, в Луцке покупатель готов забрать каштаны от 20 кг. В Черкассах люди могут принести в пункт приема даже 20 кг. В Сумах местные жители сдают собранные плоды заготовителям, в том числе партиями по 30-40 кг.

Другая ситуация с оптовыми объявлениями. В Полтаве покупатель предлагает 10 грн за килограмм, но самовывоз предусмотрен от 100 кг. В Кременчуге есть предложения от 6 грн за килограмм при сдаче партий от 300 кг. По цене 8 грн покупатель готов организовать самовывоз от 500 кг. В других объявлениях закупка начинается от одной тонны.

Поэтому перед сбором большого количества плодов стоит сначала найти покупателя. Нужно уточнить, принимает ли он небольшие партии, сколько платит за килограмм и может ли самостоятельно забрать сырье. Актуальные предложения можно найти на OLX.

Какие каштаны можно сдать заготовителям

Для закупки нужны преимущественно плоды конского каштана. Именно их используют в качестве сырья для дальнейшей переработки. Съедобные каштаны — другой товар, поэтому их розничную цену не стоит путать с закупочной стоимостью обычных плодов.

Требования к сырью зависят от конкретного покупателя. Но чаще всего заготовители ищут свежие и целые каштаны. На плодах не должно быть гнили, плесени и значительных повреждений. В одном из объявлений для Харькова также указано, что каштаны нужны без зеленой оболочки и мусора.

Работник пункта приема в Сумах отдельно подчеркнул, что плоды не должны быть прелыми. Он советует не держать их в плотно завязанных полиэтиленовых пакетах. Лучше использовать мешки, которые пропускают воздух. Так каштаны не будут преть во время хранения.

Перед сдачей также стоит спросить, нужно ли очищать плоды от оболочки, принимают ли влажные каштаны и есть ли ограничения по размеру. Не все заготовители устанавливают одинаковые правила.

Сколько можно заработать на сборе каштанов

Сумма зависит от того, сколько плодов удастся собрать и по какой цене их примет покупатель. Даже небольшая партия может принести дополнительные деньги. Но для более заметного заработка придется потратить больше времени.

Если найти покупателя, который платит 10 грн за килограмм, за 50 кг можно получить 500 грн, а за 100 кг — до 1 000 грн. Но нужно учитывать минимальный вес партии. Такой тариф доступен не всегда тем, кто собирает каштаны самостоятельно.

В Черкассах местная жительница рассказала журналистам Суспільного, что за день собирает 50-70 кг. По цене 8 грн за килограмм это от 400 до 560 грн. Но результат зависит от количества плодов в городе, погоды и времени, которое человек готов потратить на сбор.

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