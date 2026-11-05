Восени каштани вкривають тротуари, парки та алеї. Для більшості людей це просто прикмета сезону. Але зібрані плоди можна не лише використати для поробок, а й здати заготівельникам та отримати за них гроші.

Сезон збору каштанів в Україні триває. Тож охочі трохи підзаробити можуть скористатися цією можливістю. У різних містах працюють пункти прийому, а оголошення про закупівлю регулярно з’являються на онлайн-майданчиках. Щоправда, ціна залежить від регіону, якості плодів і кількості, яку людина готова здати.

Факти ICTV з’ясували, за скільки можна продати каштани у 2026 році, де їх приймають і скільки реально заробити на збиранні.

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Скільки коштує кілограм каштанів у 2026 році

Єдиної ціни на каштани в Україні немає. За даними місцевих медіа та оголошень про закупівлю, заготівельники пропонують від 4 до 12 грн за кілограм. Проте найвищі тарифи зазвичай стосуються великих партій.

Ціни в окремих містах відрізняються:

Суми — близько 5 грн/кг. Таку суму називали Суспільному працівники місцевих пунктів прийому. Один зі збирачів розповів, що приніс приблизно 44 кг каштанів і здавав їх за ціною 5 грн за кілограм.

Рівне — 6 грн/кг. За такою ціною місцеві підприємці приймають каштани від населення. Пункти працюють у різних мікрорайонах міста.

Черкаси — 4-8 грн/кг. Вартість залежить від пункту прийому. Один із місцевих заготівельників платить 8 грн за кілограм. За 20 кг людина отримує 160 грн.

Луцьк — 6 грн/кг. Каштани можна привезти самостійно за попередньою домовленістю. Якщо зібрати від 20 кг, у місті та навколишніх селах їх можуть забрати.

Полтава — до 10 грн/кг. Таку ціну вказували в оголошенні про закупівлю. Але покупець готовий самостійно приїхати лише за партією від 100 кг.

Лубни та Диканька — до 12 грн/кг. Такі пропозиції є в оголошеннях про оптову закупівлю. Тому здати невелику кількість за цією ціною не вийде.

Отже, якщо людина хоче зібрати каштани біля дому та здати їх у місцевий пункт, варто орієнтуватися приблизно на 5-8 грн за кілограм. Вищу ціну пропонують переважно за великі обсяги.

Де приймають каштани та скільки потрібно зібрати

Заготівля каштанів в Україні відбувається як через стаціонарні пункти, так і за оголошеннями приватних покупців. Умови в них різні. Одні приймають плоди від місцевих жителів невеликими партіями, інші працюють лише з гуртовими постачальниками.

Наприклад, у Луцьку покупець готовий забрати каштани від 20 кг. У Черкасах люди можуть принести навіть 20 кг до пункту прийому. У Сумах місцеві жителі здають зібрані плоди заготівельникам, зокрема партіями по 30-40 кг.

Інша ситуація з оптовими оголошеннями. У Полтаві покупець пропонує 10 грн за кілограм, але самовивіз передбачений від 100 кг. У Кременчуці є пропозиції від 6 грн за кілограм за партії від 300 кг. За ціною 8 грн покупець готовий організувати самовивіз від 500 кг. В інших оголошеннях закупівля починається від однієї тонни.

Тому перед збиранням великої кількості плодів варто спочатку знайти покупця. Потрібно уточнити, чи приймає він невеликі партії, скільки платить за кілограм і чи може сам забрати сировину. Актуальні пропозиції можна знайти на OLX.

Які каштани можна здати заготівельникам

Для закупівлі потрібні переважно плоди кінського каштана. Саме їх використовують як сировину для подальшої переробки. Їстівні каштани — інший товар, тому їхню роздрібну ціну не варто плутати із закупівельною вартістю звичайних плодів.

Вимоги до сировини залежать від конкретного покупця. Але найчастіше заготівельники шукають свіжі та цілі каштани. На плодах не повинно бути гнилі, плісняви та значних пошкоджень. В одному з оголошень для Харкова також зазначено, що каштани потрібні без зеленої оболонки та сміття.

Працівник пункту прийому в Сумах окремо наголосив, що плоди не повинні бути прілими. Він радить не тримати їх у щільно зав’язаних поліетиленових пакетах. Краще використовувати мішки, які пропускають повітря. Так каштани не прітимуть під час зберігання.

Перед здаванням також варто запитати, чи потрібно очищати плоди від оболонки, чи приймають вологі каштани та чи є обмеження за розміром. Не всі заготівельники встановлюють однакові правила.

Скільки можна заробити на збиранні каштанів

Сума залежить від того, скільки плодів вдасться зібрати та за якою ціною їх прийме покупець. Навіть невелика партія може принести додаткові гроші. Але для помітнішого заробітку доведеться витратити більше часу.

Якщо знайти покупця, який платить 10 грн за кілограм, за 50 кг можна отримати 500 грн, а за 100 кг до 1 000 грн. Але потрібно враховувати мінімальну вагу партії. Такий тариф не завжди доступний людям, які збирають каштани самостійно.

У Черкасах місцева жителька розповіла журналістам Суспільного, що за день збирає 50-70 кг. За ціною 8 грн за кілограм це від 400 до 560 грн. Але результат залежить від кількості плодів у місті, погоди та часу, який людина готова витратити на збирання.

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