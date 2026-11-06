Держава продовжує фінансувати соціальні програми для громадян, які потребують фінансової підтримки. У листопаді Пенсійний фонд України вже розпочав перерахування коштів за основними напрямами, зокрема на соціальну допомогу та страхові виплати.

Факти ICTV з’ясували, коли буде фінансування соціальних виплат у листопаді 2026 року та які зміни в соціальній підтримці готує Мінсоцполітики.

Коли очікувати на фінансування соціальних виплат у листопаді 2026 року

Пенсійний фонд України розпочав фінансування соціальних виплат у листопаді.

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За даними Пенсійного фонду України, станом на 5 листопада фінансування за основними напрямами становило:

на пенсійні виплати — 20,3 млрд грн, з яких 3,3 млрд грн через Укрпошту та 17 млрд грн через уповноважені банки;

на страхові виплати — 1,7 млрд грн, зокрема 0,3 млрд грн на оплату лікарняних;

на соціальні та інші виплати — 5,9 млрд грн.

Фінансування соціальних виплат у жовтні: скільки коштів перерахували

За підсумками жовтня Пенсійний фонд України спрямував на пенсії, житлові субсидії та пільги, страхові й соціальні виплати загалом 93 млрд грн.

Станом на 31 жовтня фінансування за окремими напрямами становило:

пенсії — 75,1 млрд грн;

житлові субсидії та пільги — 1,4 млрд грн;

страхові виплати — 3,4 млрд грн, зокрема 2,1 млрд грн на лікарняні;

соціальні допомоги та інші виплати — 13,1 млрд грн.

Упродовж місяця Пенсійний фонд надав 1 411,8 тис. послуг громадянам, які звернулися до його органів.

Які зміни у соціальних виплатах готує Мінсоцполітики

2 листопада Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін повідомив про роботу над усуненням перешкод для отримання пенсійних доплат постраждалими від Чорнобильської катастрофи.

Проблема стосується громадян, які не можуть документально підтвердити проживання на радіоактивно забруднених територіях у 1986-1992 роках. Через відсутність відповідних відомостей у документах вони стикаються з труднощами під час оформлення щомісячної доплати до пенсії у розмірі 2 595 грн.

Для розв’язання цього питання уряд запровадив спеціальний механізм підтвердження місця та періоду проживання. У восьми областях створили комісії, які встановлюють необхідні відомості для внесення до державних реєстрів. Дія механізму продовжена до 31 грудня 2026 року.

За даними Мінсоцполітики, станом на жовтень таку доплату отримували близько 106 тис. непрацюючих пенсіонерів.

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