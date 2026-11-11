В среду, 11 ноября, Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом законопроект №15555, который ограничивает возможности гражданских и хозяйственных судов получать доступ к информации, составляющей банковскую тайну и поступившей в НБУ от иностранных органов банковского надзора.

За соответствующее решение во вторник, 13 октября, проголосовали 284 народных депутата.

Верховная Рада ограничила доступ к банковской тайне

— Законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский процессуальный и Хозяйственный процессуальный кодексы, согласно которым суды не смогут истребовать информацию, составляющую банковскую тайну и полученную НБУ от органов банковского надзора других государств, — говорится в пояснительной записке к документу.

В соответствии с предложенными изменениями, суды должны будут отказывать в удовлетворении ходатайств и заявлений об истребовании или обеспечении таких доказательств.

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Законопроектом предусмотрены также изменения в закон О банках и банковской деятельности.

Согласно им, Нацбанк сможет разглашать информацию, полученную от иностранных органов банковского надзора, только с согласия соответствующего органа и исключительно с целью, определенной договоренностями между сторонами.

Законопроект был подготовлен для выполнения условий закрытия переговорного раздела 9 Финансовые услуги в рамках вступления Украины в Европейский Союз.

Речь идет об имплементации положений директивы 2013/36/ЕС и выполнении обязательств по Меморандуму об экономической и финансовой политике с Международным валютным фондом (МВФ).

Ожидается, что принятие законопроекта поможет НБУ получить положительную оценку Европейского банковского управления (European Banking Authority, EBA) относительно соответствия режима конфиденциальности европейским требованиям.

Это должно устранить препятствия для полноценного обмена информацией с центральными банками и регуляторными органами стран ЕС.

Напомним, законопроект №15555 зарегистрировали в Верховной Раде 24 августа 2026 года. 10 сентября парламентский комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики рекомендовал депутатам принять документ за основу.

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