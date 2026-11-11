У середу, 11 листопада, Верховна Рада підтримала в другому читанні та в цілому законопроєкт №15555, який обмежує можливості цивільних і господарських судів отримувати доступ до інформації, що становить банківську таємницю та надійшла до НБУ від іноземних органів банківського нагляду.

За відповідне рішення у вівторок, 13 жовтня, проголосували 284 народні депутати.

Верховна Рада обмежила доступ до банківської таємниці

– Законопроєкт передбачає внесення змін до Цивільного процесуального та Господарського процесуального кодексів, згідно з якими суди не зможуть витребувати інформацію, яка становить банківську таємницю та отримана НБУ від органів банківського нагляду інших держав, – йдеться у пояснювальній записці документа.

Відповідно до запропонованих змін, суди повинні будуть відмовляти в задоволенні клопотань і заяв щодо витребування або забезпечення таких доказів.

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Законопроєктом передбачено також зміни до закону Про банки і банківську діяльність. Згідно з ними, Нацбанк зможе розголошувати інформацію, отриману від іноземних органів банківського нагляду, лише за згодою відповідного органу та виключно з метою, визначеною домовленостями між сторонами.

Законопроєкт було підготовлено для виконання умов закриття переговорного розділу 9 Фінансові послуги в межах вступу України до Європейського Союзу.

Йдеться про імплементацію положень директиви 2013/36/ЄС та виконання зобов’язань за Меморандумом про економічну та фінансову політику з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Очікується, що ухвалення законопроєкту допоможе НБУ отримати позитивну оцінку Європейського банківського органу (European Banking Authority, EBA) щодо відповідності режиму конфіденційності європейським вимогам.

Це має усунути перешкоди для повноцінного обміну інформацією з центральними банками та регуляторними органами країн ЄС.

Нагадаємо, законопроєкт №15555 зареєстрували у Верховній Раді 24 серпня 2026 року. 10 вересня парламентський комітет з питань фінансів, податкової та митної політики рекомендував депутатам ухвалити документ за основу.

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