Зеленый тариф дает владельцам солнечных электростанций возможность не только обеспечивать дом собственной электроэнергией, но и получать деньги за ее излишки, переданные в общую сеть. Размер выплат зависит от типа установки, ее мощности и года ввода в эксплуатацию.

В 2027 году для владельцев домашних солнечных электростанций будут действовать ставки, утвержденные Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Факты ICTV рассказывают, каким будет размер зеленого тарифа в 2027 году, сколько будут платить за электроэнергию и до какого года будет действовать программа.

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Зеленый тариф в 2027 году: размер выплат

Для частных домохозяйств с солнечными электростанциями мощностью до 30 кВт тариф зависит от года ввода оборудования в эксплуатацию. Поэтому владельцы станций, установленных в разные годы, получают разную оплату за переданную в сеть электроэнергию.

Соответствующие ставки зеленого тарифа на электроэнергию установлены постановлением НКРЭКУ № 1613:

Согласно документу, для станций, введенных в эксплуатацию в 2020-2023 годах, тариф составляет 8,3822 грн за 1 кВт·ч без НДС.

Для оборудования, подключенного в 2024 году, предусмотрено 7,5495 грн.

Для станций 2025 года — 6,8001 грн.

Размер зеленого тарифа в 2027 году для новых солнечных электростанций, введенных в эксплуатацию в 2026-2029 годах, составит 6,134 грн за 1 кВт·ч без НДС.

Зеленый тариф для частных предприятий в 2027 году

Для предприятий и других потребителей предусмотрена отдельная категория зеленого тарифа. Она охватывает генерирующие установки мощностью до 150 кВт, в частности солнечные станции, расположенные на крышах и фасадах зданий и других капитальных сооружений.

Согласно постановлению НКРЭКУ № 1612, для солнечных установок, введенных в эксплуатацию в 2025–2029 годах, тариф составляет 5,4956 грн за 1 кВт·ч без НДС.

Эта ставка распространяется на соответствующую категорию потребителей, в частности энергетические кооперативы. Она не является универсальным тарифом для всех предприятий, поскольку значение имеют мощность оборудования и место его расположения.

Зеленый тариф: до какого года будет действовать

Срок действия программы определен статьей 9-1 закона № 555-IV. Согласно закону, зеленый тариф для субъектов хозяйствования, частных домохозяйств и других потребителей, которые производят электроэнергию из альтернативных источников, устанавливается до 1 января 2030 года.

Таким образом, в 2027 году владельцы солнечных электростанций смогут получать выплаты по зеленому тарифу при условии соблюдения установленных требований. Правила и тарифные ставки определяет НКРЭКУ.

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