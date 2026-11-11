Зелений тариф дає власникам сонячних електростанцій можливість не лише забезпечувати будинок власною електроенергією, а й отримувати гроші за її надлишки, передані в загальну мережу. Розмір виплат залежить від типу установки, її потужності та року введення в експлуатацію.

У 2027 році для власників домашніх сонячних електростанцій діятимуть ставки, затверджені Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП).

Факти ICTV розповідають, який буде розмір зеленого тарифу у 2027 році, скільки платитимуть за електроенергію та до якого року діятиме програма.

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Зелений тариф у 2027 році: який розмір виплат

Для приватних домогосподарств із сонячними електростанціями потужністю до 30 кВт тариф залежить від року введення обладнання в експлуатацію. Тому власники станцій, установлених у різні роки, отримують різну оплату за передану в мережу електроенергію.

Відповідні ставки зеленого тарифу на електроенергію встановлені постановою НКРЕКП № 1613:

Згідно з документом, для станцій, введених в експлуатацію у 2020-2023 роках, тариф становить 8,3822 грн за 1 кВт·год без ПДВ.

Для обладнання, підключеного у 2024 році, передбачено 7,5495 грн.

Д ля станцій 2025 року — 6,8001 грн.

Розмір зеленого тарифу у 2027 році для нових сонячних електростанцій, введених в експлуатацію у 2026-2029 роках, становитиме 6,134 грн за 1 кВт·год без ПДВ.

Зелений тариф для приватних підприємств у 2027 році

Для підприємств та інших споживачів передбачена окрема категорія зеленого тарифу. Вона охоплює генерувальні установки потужністю до 150 кВт, зокрема сонячні станції, розташовані на дахах і фасадах будівель та інших капітальних споруд.

Згідно з постановою НКРЕКП № 1612, для сонячних установок, введених в експлуатацію у 2025–2029 роках, тариф становить 5,4956 грн за 1 кВт·год без ПДВ.

Ця ставка поширюється на відповідну категорію споживачів, зокрема енергетичні кооперативи. Вона не є універсальним тарифом для всіх підприємств, адже значення мають потужність обладнання та місце його розташування.

Зелений тариф: до якого року діятиме

Строк дії програми визначений статтею 9-1 закону № 555-IV. Відповідно до закону, зелений тариф для суб’єктів господарювання, приватних домогосподарств та інших споживачів, які виробляють електроенергію з альтернативних джерел, встановлюється до 1 січня 2030 року.

Отже, у 2027 році власники сонячних електростанцій зможуть отримувати виплати за зеленим тарифом за умови дотримання встановлених вимог. Правила та тарифні ставки визначає НКРЕКП.

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