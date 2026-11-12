Стоимость продуктов в Украине зависит не только от урожая, но и от расходов на выращивание, хранение и доставку. Из-за этого даже привычные продукты могут дорожать в течение года.

Украинцы стараются экономить деньги, поэтому картофель остается одним из главных продуктов на столе. Он входит в ежедневный рацион многих семей, поэтому изменения его стоимости ощущают покупатели.

Однако зимой ситуация на рынке может измениться. Качественного картофеля становится меньше, а рассчитывать на значительные поставки из-за границы сложно.

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Факты ICTV рассказывают, что будет с ценами на картофель в 2027 году, почему украинский рынок может столкнуться с нехваткой качественной продукции и поможет ли импорт сдержать подорожание.

Что будет с ценами на картофель в Украине в 2027 году

Директор ЧАО НПО Черниговэлиткартофель Игорь Шкурко прогнозирует, что цена на картофель в 2027 году, а именно в феврале, может вырасти до 15–20 грн за килограмм. Речь идет о качественных товарных клубнях, а не обо всей продукции, которую продают производители. Об этом специалист рассказал в своей авторской колонке на портале AgroTimes.

По оценке Игоря Шкурко, больше всего от зимнего повышения цен выиграют хозяйства, которые имеют современные хранилища и смогли сохранить качественный урожай. Именно такая продукция будет пользоваться наибольшим спросом, когда запасы картофеля на рынке начнут сокращаться.

Сейчас на рынке уже заметна существенная разница в зависимости от состояния урожая. Поэтому, отвечая на вопрос, сколько может стоить 1 кг картофеля в 2027 году, стоит учитывать его качество. Прогнозируемые 15–20 грн касаются именно отборной продукции, которую удастся сохранить до конца зимы.

Почему качественного картофеля может не хватить

Одной из главных причин возможного повышения цен на картофель Шкурко называет проблемы с урожаем. В частности, на западе Украины из-за жары общий объем собранного картофеля оказался примерно на 30% меньше.

Не менее серьезной проблемой стало качество клубней. Значительная часть урожая поражена сухой гнилью, на рынке также много мелкого картофеля. Из-за этого не вся собранная продукция подходит для длительного хранения и продажи в торговых сетях.

Дополнительную угрозу представляли заморозки, которые повредили картофель, оставшийся в полях.

Сколько будет стоить картофель в 2027 году и будет ли импорт

Еще одним фактором, который повлияет на то, что будет с ценами на картофель в Украине в 2027 году, станет возможность закупать продукцию за границей.

Однако Игорь Шкурко не советует рассчитывать на значительную помощь импорта. По его словам, сама Европа столкнулась с одним из худших урожаев картофеля за последние 30 лет. Из-за собственного дефицита европейские страны уже законтрактовали египетский картофель, сбор которого начинается в декабре.

Поэтому украинским импортерам будет сложнее закупить необходимые объемы продукции по этому направлению. Эксперт отмечает, что свободных объемов для поставок в Украину практически не останется.

Не способствуют импорту и цены на европейском рынке. К этому добавляются дефицит водителей, проблемы с логистикой и подорожание топлива. Все это увеличивает расходы на перевозку, поэтому зарубежный картофель может оказаться слишком дорогим для украинских покупателей.

Таким образом, импорт не обязательно сможет компенсировать нехватку качественной отечественной продукции. Если предложение в украинских хранилищах будет сокращаться, а закупки за границей останутся дорогими, это создаст дополнительное давление на цены.

Почему выращивание картофеля — рискованное дело

Отдельно Игорь Шкурко обратил внимание на проблемы, с которыми сталкиваются украинские производители. По его словам, выращивание картофеля остается рискованным направлением сельского хозяйства. Один год из пяти может приносить прибыль, тогда как два года заканчиваются без финансового результата или с убытками.

Среди трудностей он назвал и нехватку работников. Из-за мобилизации и выезда людей за границу хозяйствам сложно найти рабочих для сортировки и переборки картофеля. За такую работу уже платят от 800 до 1 000 грн в день.

Эти расходы также влияют на себестоимость продукции. Ведь после сбора урожая картофель нужно перебрать, отсортировать, подготовить к хранению и обеспечить надлежащие условия в хранилищах.

Предприятие Игоря Шкурко ежегодно выращивает картофель на площади до 300 га. Хозяйство предлагает сорта собственной селекции и лицензионную продукцию французских и нидерландских партнеров.

Среди популярных сортов — Ривьера, Анна Роза, Алюэтт и Инноватор, который используют для производства картофеля фри.

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