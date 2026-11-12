Вартість продуктів в Україні залежить не лише від урожаю, а й від витрат на вирощування, зберігання та доставку. Через це навіть звичні продукти можуть дорожчати протягом року.

Українці намагаються заощаджувати кошти, тому картопля залишається одним із головних продуктів на столі. Вона входить до щоденного раціону багатьох родин, тож зміни її вартості відчувають покупці.

Однак узимку ситуація на ринку може змінитися. Якісної картоплі стає менше, а розраховувати на значні поставки з-за кордону складно.

Зараз дивляться

Факти ICTV розповідають, що буде з цінами на картоплю у 2027 році, чому український ринок може зіткнутися з нестачею якісної продукції та чи допоможе імпорт стримати подорожчання.

Що буде з цінами на картоплю в Україні у 2027 році

Директор ПрАТ НВО Чернігівеліткартопля Ігор Шкурко прогнозує, що ціна на картоплю у 2027 році, а саме у лютому, може зрости до 15-20 грн за кілограм. Йдеться про якісні товарні бульби, а не про всю продукцію, яку продають виробники. Про це фахівець розповів у своїй авторській колонці на порталі AgroTimes.

За оцінкою Ігоря Шкурка, найбільше від зимового підвищення цін виграють господарства, які мають сучасні сховища та змогли зберегти якісний урожай. Саме така продукція матиме найбільший попит, коли запаси картоплі на ринку скорочуватимуться.

Наразі на ринку вже помітна суттєва різниця залежно від стану врожаю. Тому, відповідаючи на запитання, скільки може коштувати 1 кг картоплі у 2027 році, варто враховувати її якість. Прогнозовані 15-20 грн стосуються саме добірної продукції, яку вдасться зберегти до кінця зими.

Чому якісної картоплі може не вистачити

Однією з головних причин можливого підвищення цін на картоплю Шкурко називає проблеми з урожаєм. Зокрема, на заході України через спеку загальний обсяг зібраної картоплі виявився приблизно на 30% меншим.

Не менш серйозною проблемою стала якість бульб. Значна частина врожаю має суху гниль, на ринку також багато дрібної картоплі. Через це не вся зібрана продукція підходить для тривалого зберігання та продажу в торговельних мережах.

Додаткову загрозу становили заморозки, які пошкодили картоплю, що залишалася в полях.

Скільки коштуватиме картопля у 2027 році та чи буде імпорт

Ще одним чинником, який впливатиме на те, що буде з цінами на картоплю в Україні у 2027 році, стане можливість закуповувати продукцію за кордоном.

Однак Ігор Шкурко не радить розраховувати на значну допомогу імпорту. За його словами, сама Європа зіткнулася з одним із найгірших урожаїв картоплі за останні 30 років. Через власний дефіцит європейські країни вже законтрактували єгипетську картоплю, збирання якої розпочинається у грудні.

Тому українським імпортерам буде складніше закупити необхідні обсяги продукції з цього напрямку. Експерт зазначає, що вільних обсягів для постачання в Україну практично не залишиться.

Не сприяють імпорту й ціни на європейському ринку. До цього додаються дефіцит водіїв, проблеми з логістикою та подорожчання пального. Усе це збільшує витрати на перевезення, тому закордонна картопля може виявитися занадто дорогою для українських покупців.

Таким чином, імпорт не обов’язково зможе компенсувати нестачу якісної вітчизняної продукції. Якщо пропозиція в українських сховищах скорочуватиметься, а закупівлі за кордоном залишатимуться дорогими, це створюватиме додатковий тиск на ціни.

Чому картоплярство — ризикована справа

Окремо Ігор Шкурко звернув увагу на проблеми, з якими стикаються українські виробники. За його словами, картоплярство залишається ризикованим напрямом сільського господарства. Один рік із п’яти може приносити прибуток, тоді як два роки закінчуються без фінансового результату або зі збитками.

Серед труднощів він назвав і нестачу працівників. Через мобілізацію та виїзд людей за кордон господарствам складно знайти робітників для сортування та перебирання картоплі. За таку роботу вже платять від 800 до 1 000 грн на день.

Ці витрати також впливають на собівартість продукції. Адже після збирання врожаю картоплю потрібно перебрати, відсортувати, підготувати до зберігання та забезпечити належні умови у сховищах.

Підприємство Ігоря Шкурка щороку вирощує картоплю на площі до 300 га. Господарство пропонує сорти власної селекції та ліцензійну продукцію французьких і нідерландських партнерів.

Серед популярних сортів — Рів’єра, Анна Роза, Алюетт та Інноватор, який використовують для виробництва картоплі фрі.

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