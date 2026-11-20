У грудні внутрішньо переміщені особи продовжать отримувати державну допомогу на проживання. Однак наприкінці року частині переселенців потрібно виконати додаткові вимоги Пенсійного фонду, щоб не втратити пенсійні та страхові виплати.

Ба більше, уряд розширив перелік соціальних послуг для маломобільних ВПО та передбачив додаткове фінансування на придбання житла для евакуйованих родин.

Факти ICTV розповідають, які виплати отримуватимуть переселенці у грудні, кому необхідно пройти фізичну ідентифікацію до кінця року та які нові можливості підтримки запровадила держава для ВПО.

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Фізична ідентифікація до 31 грудня: кому з ВПО потрібно пройти перевірку

Одна з важливих вимог, про яку варто пам’ятати перед завершенням 2026 року, стосується пенсіонерів та отримувачів страхових виплат. До 31 грудня вони повинні пройти фізичну ідентифікацію, якщо тимчасово проживають за кордоном або перебувають на тимчасово окупованій території України.

Ця вимога передбачена статтею 47-1 закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування та постановою Кабміну №299.

Обов’язок пройти процедуру залежить не від статусу ВПО, а від фактичного місця перебування людини. Тому не всі переселенці, які отримують пенсію, повинні проходити таку перевірку.

Наприклад, пенсіонер, який виїхав з окупованої території на підконтрольну Україні територію, повідомив про зміну місця проживання Пенсійний фонд і перевів виплату за новою адресою, звільняється від щорічної фізичної ідентифікації.

Пройти процедуру можна кількома способами:

особисто у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду або в уповноваженому банку;

через відеоконференцзв’язок із працівником ПФУ;

за допомогою Дія.Підпису;

у закордонній дипломатичній установі України.

Для відеоідентифікації потрібно заздалегідь подати відповідну заяву через вебпортал Пенсійного фонду або звернутися до контакт-центру. Під час відеозв’язку людина має показати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу.

Якщо одержувач належить до категорії, для якої перевірка обов’язкова, але не пройде її до встановленого строку, виплату можуть призупинити до виконання цієї вимоги.

Окремо переселенцям, які виїхали з окупованих територій, потрібно повідомити ПФУ про неотримання пенсії від РФ. Якщо людина вже подавала таке повідомлення, повторювати його не потрібно, доки не зміняться відповідні обставини.

Виплати ВПО у грудні 2026 року

У грудні продовжить діяти програма державної допомоги на проживання переселенців. Її умови визначає постанова Кабміну №332.

Зокрема, постанова уряду №1087 передбачила ще один шестимісячний період підтримки. Максимальну кількість періодів отримання допомоги збільшили з п’яти до шести. Тож загальна тривалість виплат за відповідними правилами може становити до 36 місяців.

Поточний період розпочався 1 вересня 2026 року та триватиме до 28 лютого 2027 року. Тому у грудні виплати нараховуватимуть за чинними умовами, якщо родина зберігає право на допомогу.

Розмір щомісячної підтримки залишається таким:

3 000 грн — на дитину та людину з інвалідністю;

2 000 грн — на інших членів сім’ї, які відповідають вимогам програми.

Допомогу призначають кожному члену родини, інформація про якого внесена до Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Хто з переселенців може розраховувати на продовження допомоги у грудні 2026 року

Для більшості сімей важливим критерієм залишається середньомісячний сукупний дохід на одну людину. У 2026 році граничний показник становить 10 380 грн.

Проте для окремих категорій діють винятки. Зокрема, без урахування сукупного доходу сім’ї допомогу продовжують отримувачам пенсії до 10 380 грн, людям з інвалідністю I та II груп, дітям з інвалідністю до 18 років, дітям-сиротам та іншим визначеним порядком категоріям.

Окремий механізм передбачений для дітей із сімей ВПО, яким допомогу призначили без урахування доходів батьків. Для них уряд установив автоматичне продовження виплат на наступний шестимісячний період за умови збереження права на підтримку.

Якщо виплати не поновили, хоча родина відповідає вимогам, варто звернутися до Пенсійного фонду та з’ясувати причину. Повторно подавати заяву лише через завершення попереднього періоду не потрібно, якщо для конкретної категорії передбачено автоматичне продовження.

Що зміниться для ВПО з 1 грудня: соціальні послуги для маломобільних

19 листопада 2026 року Кабмін ухвалив рішення про розширення соціальної підтримки маломобільних переселенців та евакуйованих людей.

Для них передбачили дві додаткові послуги:

догляд удома,

соціальну адаптацію.

Перша передбачає допомогу з повсякденними справами, веденням домашнього господарства та задоволенням основних побутових потреб. Соціальні працівники зможуть надавати її безпосередньо за місцем проживання людини, зокрема в орендованому помешканні.

Друга послуга має допомогти переселенцям пристосуватися до нового місця проживання, відновити навички самостійного життя та налагодити соціальні зв’язки. Також вона охоплює сприяння в отриманні психологічної, правничої та іншої необхідної допомоги.

Соціальну адаптацію надаватимуть у державних, комунальних і приватних установах, а також у місцях тимчасового проживання ВПО.

Ці послуги орієнтовані передусім на людей, яким через стан здоров’я або обмежену мобільність складно самостійно організувати побут після вимушеного переїзду.

Зміни для ВПО з 1 грудня: що відомо про житло для переселенців

Ще одне рішення Кабміну стосується забезпечення ВПО тимчасовим житлом у сільській місцевості.

19 листопада уряд повідомив про збільшення субвенції місцевим бюджетам на придбання будинків для переселенців та евакуйованих громадян. Додаткові 10,475 млн грн дадуть змогу громадам придбати ще 21 будинок.

Загальний обсяг фінансування програми зріс до 36,975 млн грн. За ці кошти планують придбати 74 будинки для тимчасового проживання людей, які залишили свої домівки через війну.

Додаткові кошти розподілять між обласними бюджетами Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Київської, Кіровоградської, Харківської, Хмельницької, Черкаської та Чернігівської областей.

Новий закон про ВПО: чи потрібно переоформлювати довідки з грудня

22 жовтня 2026 року набув чинності новий закон України Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб. Він передбачає поступову зміну підходу до державної підтримки переселенців.

Замість зосередження лише на обліку та грошовій допомозі держава планує оцінювати потреби кожної людини або родини. Також передбачено створення єдиної інформаційної системи житла для ВПО та розвиток механізмів інтеграції переселенців у громади.

За роз’ясненням Мінсоцполітики, раніше видані довідки ВПО залишаються чинними. Переоформлювати їх або повторно ставати на облік не потрібно. Процедура отримання довідки через Дію, ЦНАПи та органи соціального захисту також поки не змінилася.

Так само зберігаються чинні правила оформлення та отримання допомоги на проживання. Нові цифрові інструменти та механізми оцінювання потреб запрацюють після ухвалення необхідних нормативних актів і запуску відповідних сервісів.

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