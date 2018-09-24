Новинский: Власть должна инициировать новый конституционный процесс

Вадим Новинский, лидер Партии мира убежден, что мы должны не просто вернуться к Минскому процессу, но запустить его и усовершенствовать – в том числе с поправкой на время.

Об этом он рассказал в интервью газете Сегодня.

В частности, одним из главных месседжей плана Новинского является необходимость законодательно закрепить мораторий на вмешательство политиков в гуманитарные вопросы, которые – как показывает опыт – не объединяют, а делят страну. Сюда относятся любые инициативы относительно языковой, конфессиональной политики, политики в сфере исторической памяти должны быть отложены до восстановления в стране мира и стабильности.

Следующее на чем настаивает Новинский в своем плане, власть должна инициировать новый конституционный процесс, который также должен предусматривать компромиссы с ныне неподконтрольными территориями: расширение полномочий регионов по итальянскому образцу (сохранение унитарного статуса государства с диверсификацией уровня интеграции регионов), права местного самоуправления, взаимоотношения с центральными органами власти).

Необходим прямой диалог между украинской властью и властями самопровозглашенных республик. На первом этапе в роли посредника может выступить Церковь – единственный институт, пользующийся доверием граждан и имеющий влияние как на территории Украины, так и на территории неподконтрольных республик (а также на территории Крыма, но это другой вопрос). Церковь уже продемонстрировала успех в деле обмена пленными в декабре прошлого года, когда благодаря инициативе Блаженнейшего Митрополита Онуфрия в Украину вернулись более 70 солдат и офицеров, находящихся в плену, это третий пункт плана политика.

Далее, в-четвертых, он уверен, что необходимо решение Совета национальной безопасности и обороны Украины по деблокаде Донбасса и о начале экономического взаимодействия, торговых и финансовых операций, в-пятых, продумать комплексную программу восстановления Донбасса и программу приоритетного развития отраслей экономики, актуальных для Донбасса.

Шестой пункт касается ввода миротворцев. Первоначально – на линию разграничения (для обеспечения выполнения первых пунктов Минского соглашения), а далее, после устойчивого перемирия – на всю территорию самопровозглашенных “ДНР”/”ЛНР” для осуществления главной задачи: обеспечения честного волеизъявления граждан в ходе выборов, равной конкуренции и создания избранных органов власти. До проведения выборов на Донбассе необходимо создать международную администрацию для управления процессом с участием представителей государств – членов Совета Безопасности ООН.

В-седьмых, Новинский уверен, что граждане, живущие на территории, не подконтрольной Киеву, после воссоединения с Украиной должны получить полное избирательное право и принимать участие в том числе в выборах в Верховную Раду Украины и президента Украины.

Восьмое. Все незаконные вооруженные формирования – не только на территории “ДНР”/”ЛНР”, но и на всей территории Украины – должны быть разоружены, власть должна объявить кампанию по борьбе с бандитизмом – невзирая на то, какими были прежние заслуги у нынешних бандитов, террористов, рекетиров и рейдеров. Украина должна избавиться от камуфляжа и цвета хаки, перейдя к более спокойной и мирной цветовой гамме.

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И последний, девятый пункт плана Новинского говорит о том, что Украина должна законодательно закрепить статус нейтрального и внеблокового государства, с полным запретом на размещение на ее территории иностранных военных баз и оружия массового уничтожения, а также инициировать новый Хельсинкский процесс для Европы, поскольку ныне действующие правила и договора показали свою неэффективность.

Необходимо не только задекларировать нерушимость границ в Европе, но и предложить механизм защиты этого принципа – во избежание повторения судьбы Сербии, Грузии, Украины, относительно которых в последние десятилетия грубо нарушались принципы, определенные в Хельсинки в 1975 году.

Лидер Партии мира уверен, что его краткий план поможет достижению мира не только на Донбассе, но и в стране в целом.

Мира, который обязательно приведет к восстановлению балансов в стране и уверенности в завтрашнем дне.