Новинський: Влада повинна ініціювати новий конституційний процес

Вадим Новинський, лідер Партії миру переконаний, що ми повинні не просто повернутися до Мінського процесу, але запустити його і вдосконалити – в тому числі з поправкою на час.

Про це він розповів в інтерв’ю газеті Сегодня.

Зокрема, одним з головних меседжів плану Новинського є необхідність законодавчо закріпити мораторій на втручання політиків в гуманітарні питання, які – як показує досвід – не об’єднують, а ділять країну. Сюди відносяться будь-які ініціативи щодо мовної або конфесійної політики, політики у сфері історичної пам’яті повинні бути відкладені до відновлення в країні миру і стабільності.

Наступне на чому наполягає Новинський в своєму плані, влада повинна ініціювати новий конституційний процес, який також повинен передбачати компроміси з нині непідконтрольними територіями: розширення повноважень регіонів за італійським зразком (збереження унітарного статусу держави з диверсифікацією рівня інтеграції регіонів), права місцевого самоврядування, взаємини з центральними органами влади).

Необхідний прямий діалог між українською владою і владою самопроголошених республік. На першому етапі в ролі посередника може виступити Церква – єдиний інститут, який користується довірою громадян і має вплив як на території України, так і на території непідконтрольних республік (а також на території Криму, але це інше питання). Церква вже продемонструвала успіх в справі обміну полоненими в грудні минулого року, коли завдяки ініціативі Блаженнішого Митрополита Онуфрія в Україну повернулися понад 70 солдатів і офіцерів, які перебувають в полоні, це третій пункт плану політика.

Далі, по-четверте, він упевнений, що необхідне рішення Ради національної безпеки і оборони України з деблокади Донбасу і про початок економічної взаємодії, торгових і фінансових операцій, по-п’яте, продумати комплексну програму відновлення Донбасу і програму пріоритетного розвитку галузей економіки, актуальних для Донбасу.

Шостий пункт стосується введення миротворців. Спочатку – на лінію розмежування (для забезпечення виконання перших пунктів Мінської угоди), а далі, після стійкого перемир’я – на всю територію самопроголошених “ДНР” і “ЛНР” для здійснення головного завдання: забезпечення чесного волевиявлення громадян під час виборів, рівної конкуренції та створення обраних органів влади. До проведення виборів на Донбасі необхідно створити міжнародну адміністрацію для управління процесом за участю представників держав – членів Ради Безпеки ООН.

По-сьоме, Новинський впевнений, що громадяни, які живуть на території, непідконтрольній Києву, після возз’єднання з Україною повинні отримати повне виборче право і брати участь в тому числі у виборах до Верховної Ради України та президента України.

Восьме. Всі незаконні збройні формування – не тільки на території “ДНР” і “ЛНР”, а й на всій території України – повинні бути роззброєні, влада повинна оголосити кампанію по боротьбі з бандитизмом – незважаючи на те, якими були колишні заслуги у нинішніх бандитів, терористів, рекетирів і рейдерів. Україна повинна позбутися від камуфляжу і кольору хакі, перейшовши до більш спокійної і мирної кольорової гамми.

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І останній, дев’ятий пункт плану Новинського говорить про те, що Україна повинна законодавчо закріпити статус нейтральної і позаблокової держави, з повною забороною на розміщення на її території іноземних військових баз і зброї масового знищення, а також ініціювати новий Гельсінський процес для Європи, оскільки нині діючі правила і договору показали свою неефективність.

Необхідно не тільки задекларувати непорушність кордонів у Європі, але і запропонувати механізм захисту цього принципу – щоб уникнути повторення долі Сербії, Грузії, України, щодо яких в останні десятиліття грубо порушувалися принципи, визначені в Гельсінкі в 1975 році.

Лідер Партії миру впевнений, що його короткий план допоможе досягненню миру не тільки на Донбасі, але і в країні в цілому.

Миру, який обов’язково приведе до відновлення балансів в країні і впевненості в завтрашньому дні.