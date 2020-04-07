Венедиктовой не подошли кандидатуры заместителей, предложенные Ермаком

Генпрокурор Ирина Венедиктова подтвердила, что руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак предлагал ей кандидатов на должности заместителей.

— Ермак мне действительно рекомендовал людей посмотреть на заместителей. Я посмотрела и, к сожалению, они не подошли мне, — сказала она.

Однако, по ее словам, Ермак ни на чем не настаивал, а лишь предлагал посмотреть и послушать.

— Рекомендаций было больше, чем кандидатов я вообще посмотрела. Все — и народные депутаты, конечно, рекомендовали, и активисты – очень много людей, и связанных с властью, и несвязанных, давали рекомендации, -рассказала генпрокурор.

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Венедиктова отметила, что в назначении своих заместителей — Андрея Любовича, Алексея Симоненко и Игоря Мустеца — руководствовалась только профессиональными критериями.

Напомним, 17 марта Верховная Рада на внеочередном заседании поддержала кандидатуру Ирины Венедиктовой на пост генерального прокурора Украины.