Венедіктовій не підішли кандидатури заступників, запропоновані Єрмаком

Генпрокурор Ірина Венедіктова підтвердила, що керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пропонував їй кандидатів на посади заступників.

– Єрмак мені справді рекомендував людей подивитися на заступників. Я подивилася і, на жаль, вони не підійшли мені, – сказала вона.

Водночас, за її словами, Єрмак ні на чому не наполягав, а лише пропонував подивитись та послухати.

– Рекомендацій було більше, ніж кандидатів я взагалі подивилася. Всі – і народні депутати, звичайно, рекомендували, і активісти – дуже багато людей, і пов’язаних з владою, і непов’язаних, давали рекомендації, – розповіла генпрокурор.

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Венедіктова наголосила, що у призначенні своїх заступників – Андрія Любовича, Олексія Симоненка та Ігоря Мустеца – керувалася лише професіональними критеріями.

Нагадаємо, 17 березня Верховна Рада на позачерговому засіданні підтримала кандидатуру Ірини Венедіктової на посаду генерального прокурора України.