Засновників Telegram-каналу Nexta оголосили в розшук у Білорусі. Слідчий комітет Республіки звинувачує журналістів Романа Протасевича та Степана Путило в організації акцій протесту та дій, які порушують порядок у країні.

Крім того, проти них відкрили кримінальну справу щодо навмисних дій, направлених на розпалювання конфлікту між представниками влади та правоохоронними органами.

Вказано, що журналісти робили це саме за допомогою Telegram-каналу. Серед його матеріалів знайшли докази координації протестів, схеми маршрутів, неодноразові заклики до протестів та перекриття доріг.

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Telegram-канал Nexta

Інформаціний Telegram-канал Nexta став найпопулярнішим медіа у Білорусі та за її межами під час масових протестів, які почалися після виборів президента. Тут публікується оперативна інформація щодо мітингів та політичної ситуації в країні.

З міркувань безпеки офіс видання наразі знаходиться у Варшаві. Заснував Telegram-канал молодий журналіст Степан Тупило.

Джерело: Слідчий комітет Республіки Білорусь