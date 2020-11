Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко грозят персональные санкции от Европейского Союза.

По информации СМИ, в ЕС уже согласовали ряд ограничений против него.

Согласно им, Лукашенко грозит замораживание активов. Кроме того, ему могут не выдавать визы на посещение стран ЕС.

Эти ограничения также затронут еще 14 белорусских чиновников. Решение представителей ЕС опубликуют 6 ноября в официальном вестнике.

EU ambassadors just gave green light to impose asset freezes and visa bans on #Lukashenko + 14 other Belarusians. Will be published in the EU official journal on Fri. #Belarus

— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) November 4, 2020