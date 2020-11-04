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Факты / Мир

В ЕС согласовали санкции против Лукашенко — что ему грозит

Самопровозглашенному президенту Беларуси Александру Лукашенко грозят персональные санкции от Европейского Союза.

По информации СМИ, в ЕС уже согласовали ряд ограничений против него.

Согласно им, Лукашенко грозит замораживание активов. Кроме того, ему могут не выдавать визы на посещение стран ЕС.

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Эти ограничения также затронут еще 14 белорусских чиновников. Решение представителей ЕС опубликуют 6 ноября в официальном вестнике.

Протесты в Беларуси

9 августа граждане Беларуси избирали нового президента страны. На выборах, согласно данным ЦИК, победил Александр Лукашенко.

Люди были не согласны с таким решением и вышли на улицы с протестами, однако их разгоняли и избивали представители ОМОН. Лукашенко отказался уйти с поста, вместо этого он провел тайную инаугурацию.

Лидеры демократических стран отреагировали на такие действия критикой и грозились ввести санкции против Лукашенко.

Источник: Rikard Jozwiak

Фото: Dreamstime

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