Во время совещания по внедрению локдауна в Украине представители Кабинета министров и Совета национальной безопасности и обороны не приняли окончательного решения. Об этом сообщают СМИ.

По информации, рассматривают два варианта — декабрьский и январский. В первом случае карантин усилят с 7 декабря до новогодних праздников. Во втором — локдаун могут ввести во время новогодних праздников.

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Введение локдауна в Украине

30 ноября в СМИ распространилась информация, что локдаун в Украине введут с 23 декабря. Однако пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского не подтвердила этот факт.

По словам Юлии Мендель, возможность локдауна остается, однако об окончательной дате еще не решили. Сейчас власти обдумывают возможные сценарии и изучают возможности экономики и медицины относительно такого решения.