Министерство здравоохранения не планирует выступать с инициативой о продлении карантина выходного дня, поскольку уже сейчас ясно, что он не принес ожидаемого эффекта.

Об этом заявил в эфире одного из телеканалов министр здравоохранения Максим Степанов.

При этом он отметил, что его эффективность в полной мере можно будет оценить только на следующей неделе, а в середине текущей – только предварительные результаты.

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– Хочу однозначно сказать, что мы помним, как прошли первые выходные, когда, мягко говоря, не соблюдался карантин выходного дня. Но все же видим тенденцию к уменьшению динамики роста…Мы не достигли того эффекта, на который рассчитывали изначально. Украинцы не соблюдали карантин в полном объеме, как мы прописывали, – добавил он.

Локдаун в Украине

В пресс-службе президента 30 ноября заявили, что точной даты введения локдауна в Украине пока нет.

Это будет зависеть от ситуации с распространением коронавирусной болезни.