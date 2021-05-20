Президент Владимир Зеленский рассказал, как будет проходить празднование 30-летия Дня независимости Украины.

Он отметил, что большой праздник независимости продлится три дня.

22 августа состоится премия, посвящена награждению великих украинцев.

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23 августа, на День флага Украины, во всех областных центрах поднимут большие государственные флаги.

Кроме этого, состоится концерт великих украинских исполнителей в Оперном театре.

По словам Владимира Зеленского, на концерте будут присутствовать лидеры государств, которые получат приглашение на празднование Дня Независимости.

Также 23 августа будет проведен Саммит по деоккупации Крыма Крымская платформа.

День независимости

24 августа в Украине состоится сразу два военных парада — в Киеве и Одессе.

Вечером на стадионе Олимпийский в Киеве пройдет большой концерт украинских звезд.

Отдельно Владимир Зеленский отметил, что на праздник в Украину привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика, которая считается первой украинской конституции.