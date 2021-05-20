Сможет увидеть каждый: оригинал конституции Пилипа Орлика привезут в Украину

По случаю 30-летия Независимости в Украину впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.

Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.

— Конституция Пилипа Орлика появится в Украине, мы уже получили подтверждение. В рамках празднования Независимости, в один из дней августа будет открыт свободный доступ к Конституции, — сказал президент.

По словам Зеленского, аутентичный документ Конституции Орлика будет находиться в Украине долгое время, однако точных дат не назвал.

Первым “сюрприз” из-за границы к 30-летию Независимости анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

Конституция Пилипа Орлика

Полное название исторического документа — Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа малороссийского между Ясновельможным гетманом Пилипом Орликом и Генеральной старшиной, полковниками, а также названным Войском Запорожским.

Первая украинская конституция была принята 5 апреля 1710 года.

Это произошло на собрании казачества на правом берегу реки Днестр возле городка Тягина (Бендеры).

Уникальный документ определял права и обязанности, одобренные на совете старшин после смерти гетмана Ивана Мазепы.

В Российском государственном архиве древних актов хранится оригинальная титульная страница конституции, написанная на староукраинском языке.

В то же время в Национальном архиве Швеции сохраняется латиноязычная копия документа, которая датируется XVIII веком.

Фото: Галерея гетьманів