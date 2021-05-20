Сможет увидеть каждый: оригинал конституции Пилипа Орлика привезут в Украину

По случаю 30-летия Независимости в Украину впервые привезут оригинал Конституции Пилипа Орлика.
Об этом на пресс-конференции заявил президент Владимир Зеленский.
— Конституция Пилипа Орлика появится в Украине, мы уже получили подтверждение. В рамках празднования Независимости, в один из дней августа будет открыт свободный доступ к Конституции, — сказал президент.
По словам Зеленского, аутентичный документ Конституции Орлика будет находиться в Украине долгое время, однако точных дат не назвал.
Первым “сюрприз” из-за границы к 30-летию Независимости анонсировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
Конституция Пилипа Орлика
Полное название исторического документа — Договоры и постановления прав и вольностей Войска Запорожского и всего свободного народа малороссийского между Ясновельможным гетманом Пилипом Орликом и Генеральной старшиной, полковниками, а также названным Войском Запорожским.
Первая украинская конституция была принята 5 апреля 1710 года.
Это произошло на собрании казачества на правом берегу реки Днестр возле городка Тягина (Бендеры).
Уникальный документ определял права и обязанности, одобренные на совете старшин после смерти гетмана Ивана Мазепы.
В Российском государственном архиве древних актов хранится оригинальная титульная страница конституции, написанная на староукраинском языке.
В то же время в Национальном архиве Швеции сохраняется латиноязычная копия документа, которая датируется XVIII веком.
Фото: Галерея гетьманів