У п’ятницю, 21 травня, президент України Володимир Зеленський підписав указ №203, що вводить в дію рішення РНБО щодо санкцій проти кримінальних авторитетів.

Документ набирає чинності 21 травня. Відповідно до указу, Україна вводить обмежувальні заходи проти низки злочинців. У списку 674 осіб та 137 компаній.

Зокрема під санкції потрапили Сергій Аксьонов – так званий очільник Республіки Крим, Деніс Пушилін – глава “ДНР”, Леонід Пасічник – глава “ЛНР”.

Серед юридичних осіб – російські компанії НТВ, Яндекс, Перший канал, ТНТ та інші.

Санкції проти кримінальних авторитетів

Санкції проти кримінальних авторитетів та злодіїв ухвалила Рада національної безпеки та оборони (РНБО) під час засідання 14 травня. Про це у своєму відеозверненні повідомив Володимир Зеленський.

Йдеться зокрема про обмеження проти 557 злодіїв у законі та 111 іноземних кримінальних авторитетів.