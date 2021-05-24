СНБО введет санкции против тех, кто занимался земельными махинациями

В Украине к людям, которые занимались земельными махинациями, будут применяться санкции СНБО.

Об этом заявил министр аграрной политики Роман Лещенко во время форума Украина 30. Земля.

Лещенко отметил, что к решению ситуаций, когда земля была приобретена незаконным путем, привлечены все координаты правоохранительной системы.

— Мы должны приостановить все процессы несправедливого изъятия, извлечения и перепродажи земель, — отметил Лещенко.

По его словам, в решении ситуаций, когда земля была приобретена незаконным образом, задействованы все координаты правоохранительной системы.

Также Лещенко добавил, что преступление в отношении кражи земли не имеет срока давности.

Земельная реформа в Украине

По прогнозу советника руководителя Офиса президента Тимофея Милованова, внедрение земельной реформы добавит в бюджеты разных уровней около $2 млрд, что составляет около 1,5% ВВП.

Также Милованов добавил, что, по его мнению, предложенная реформа слишком медленная и обрезана, но все равно даст результат.