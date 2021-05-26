Народні депутати України хочуть закликати світових лідерів визнати самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка загрозою для міжнародної безпеки. Проект відповідної постанови зареєстрували у Верховній Раді 25 травня.

Ініціаторами документу стала низка нардепів з різних партій. Вони планують звернутися зокрема до ООН, Європарламенту, Єврокомісії Парламентських Асамблей Ради Європи, ОБСЄ та НАТО.

Наразі текст проекту постанови відсутній, однак документ уже передано на розгляд.

Лукашенко може втратити звання почесного доктора КНУ

Київський університет імені Тараса Шевченка має намір позбавити Олександра Лукашенка звання почесного доктора. Його присвоїли президенту Білорусі ще у 2009 році.

Керівництво навчального закладу занепокоєне останніми подіями та вважає, що Лукашенко більше не вартий такого звання.

Річ у тім, що 23 травня за особистим наказом Лукашенка у Мінську примусово приземлили літак. На його борту перебував Роман Протасевич – колишній головний редактор опозиційного Telegram-каналу Nexta. Він зіграв значну роль у протестах у Білорусі.