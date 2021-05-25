Замораживание активов и судебные иски: в Украине готовят санкции против земельных махинаторов

Министр аграрной политики Роман Лещенко анонсировал санкции против тех, кто украл у государства землю. Об этом он рассказал во время программы Свобода слова на ICTV, во время которой обсуждали рынок земли.

Против виновных в земельных схемах введут санкции, а государство через суд попытается украденное вернуть.

— С точки зрения санкционного механизма — это замораживание активов, чтобы не было отчуждения и перепродаж. А дальше — судебный порядок с соответствующими судебными мерами. Никто не будет изымать участки только на основе СНБО. Сроков давности по таким правонарушениям нет, — объяснил Лещенко.

В то же время накануне президент Владимир Зеленский подписал закон о земельной децентрализации — один из последних шагов для запуска рынка земли, который должен стартовать уже 1 июля и положить конец махинациям с землей.

Вместе с тем не все политические силы поддерживают закон о рынке земли. Так, стоит ли продавать землю кому-то, Батькивщина предлагает решать на референдуме, а бывший премьер Владимир Гройсман считает, что открытие рынка повредит фермерам.

Со своей стороны председатель фракции Голос Ярослав Железняк отмечает, что сейчас 6% земель находятся в руках крупных холдингов. Поэтому, по его мнению, нужно не запрещать продажу, а помочь мелким хозяйствам купить наделы.

Закон, которым создается отдельный фонд для поддержки фермеров, уже приняли в первом чтении, поэтому теперь он ожидает рассмотрения во втором.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский подписал еще один важный документ — закон о передаче сельхозземель в собственность общинам.

Он предусматривает передачу земли государственной собственности за пределами населенных пунктов в коммунальную собственность сельских, поселковых, городских советов.

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