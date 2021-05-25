Ринок землі в Україні у штатному режимі запустять з 1 липня, повідомив міністр агрополітики і продовольства Роман Лещенко.

Міністр наголосив, що до цього часу уряд ухвалить низку усіх необхідних підзаконних актів для реалізації земельної реформи.

За словами Лещенка, ухвалення основних підзаконних актів вже фіналізовано, тому жодних затримок бути не повинно.

– Хочу запевнити, що в червні буде ухвалено низку нормативних актів, і 1 липня в штатному режимі – жодної інсинуації не буде – мораторій знімається, ринок запускається, – сказав політик.

Також Лещенко наголосив, що уряд та депутати Верховної Ради працюють над забезпеченням учасників ринку землі фінансовими інструментами.

На початку червня парламент має ухвалити закон про створення фонду часткового гарантування кредитів для малих фермерів, який має спростити процедуру видачі кредитів на купівлю землі.

Відкриття ринку землі

За прогнозами експертів, після відкриття ринку землі її вартість зросте щонайменше вдвічі протягом перших трьох-п’яти років.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль і наголосив, що запуск ринку землі буде вигідним не тільки для землевласників, а й для українського бізнесу.