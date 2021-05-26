Кадровые изменения в Минздраве: Кабмин уволил двух заместителей министра

Кабинет министров Украины уволил двух из пяти заместителей министра здравоохранения.

Решение приняли на заседании правительства 26 мая 2021 года.

Свою должность оставила Светлана Шаталова, которая курировала вопросы по закупкам.

Также уволили Игоря Иващенко, занимавшего должность замминистра по вопросам евроинтеграции.

Кадровые изменения в Минздраве

20 мая 2021 года Верховная Рада проголосовала за назначение Виктора Ляшко новым главой Минздрава. Он сменил Максима Степанова, которого уволили ранее.

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Его кандидатуру поддержали 262 народных депутата. Сразу после назначения Ляшко заявил, что планирует уволить некоторых людей из руководства ведомства. Возможны и другие изменения, уточнил новый министр здравоохранения.

Подробнее о смене руководства Минздрава и назначении Ляшко читайте в материалах на сайте Факты ICTV.